Els empresaris del polígon del Prat demanen seguir la modificació del POUM de Moià

L'associació de propietaris del polígon industrial del Prat ha adreçat una carta a l'Ajuntament de Moià en què sol·licita que es continuï amb la tramitació de la modificació del POUM per regularitzar la situació urbanística del sector. Els empresaris defensen que el projecte compleix la legalitat, garanteix la viabilitat de les empreses i preserva més de 1.200 llocs de treball, tot reconeixent alhora les discrepàncies existents al municipi. Tot plegat arriba després del rebuig a la proposta de la consulta popular i a l'enrenou generat per la no publicació de l'arxivament de la denúncia contra l'Ajuntament de Moià .
Una activitat econòmica que dona feina a més de 600 famílies
En la carta, registrada el 21 de gener, l'associació de propietaris del polígon del Prat recorda que les empreses ubicades en aquest àmbit desenvolupen la seva activitat dins la legalitat i donen feina, de manera directa o indirecta, a més de 600 famílies, amb uns 1.200 llocs de treball. El document destaca que al polígon s'hi concentren tres de les empreses més grans de la comarca, fet que, segons els empresaris, subratlla la importància estratègica d'aquest espai per a l'economia local i comarcal.
Els propietaris afirmen que sempre han actuat confiant que complien la normativa, basant-se en les llicències i permisos que han anat obtenint al llarg dels anys per part de l'Ajuntament.
Un polígon amb dèficits històrics de planejament
La carta reconeix que el polígon del Prat ha crescut de manera poc ordenada i que arrossega problemes de qualificació i de legalitat urbanística. Els empresaris recorden que el primer Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) de Moià es va aprovar l'any 1984 i que, tot i diverses modificacions i ampliacions posteriors, inclosa una del 2015, aquestes no han resolt definitivament els problemes estructurals del sector.
Segons exposen, en els darrers deu anys s'han fet diversos intents per regularitzar edificacions i activitats, però aquests esforços no havien culminat fins ara en una modificació efectiva del planejament general.
Aprovació inicial amb ampli consens
Els propietaris asseguren que l'any 2026 s'ha fet un pas clau per resoldre la situació, amb l'aprovació de l'avanç de la modificació del POUM, després de cinc anys de treball. El document subratlla que aquesta aprovació compta amb el consens de la immensa majoria dels empresaris del polígon i ha estat ratificada pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat.
Segons l'associació, aquesta modificació permetria donar una solució definitiva als problemes de legalitat urbanística, garantir la viabilitat de les empreses i evitar possibles reclamacions de responsabilitat patrimonial contra l'Ajuntament.
Pressió social i consulta popular
Els empresaris també fan referència a la pressió social existent i a les reclamacions judicials presentades per alguns col·lectius contraris al projecte. En aquest context, recorden que el passat 11 de gener es va celebrar una consulta popular, sense efecte legal vinculant, però de la qual afirmen respectar l'opinió expressada pels veïns.
Tot i això, remarquen que discrepar no ha d'implicar deixar de complir amb les obligacions com a empresaris ni aturar un projecte que consideren iniciat dins la legalitat.
Compromisos i peticions a l'Ajuntament
A la part final de la carta, l'associació demana explícitament a l'Ajuntament i al seu equip de govern que continuïn amb la tramitació del projecte de modificació del POUM fins a la seva aprovació definitiva. Entre els punts que defensen, destaquen que el projecte compleix la legalitat, resol els problemes urbanístics del polígon, millora la mobilitat i el trànsit dins del nucli urbà i permet donar estabilitat a l'activitat econòmica.
Els empresaris asseguren que estan disposats a escoltar suggeriments tècnics i propostes dels opositors, sempre que siguin compatibles amb la legalitat, però insisteixen que el projecte no s'ha d'aturar. Segons conclouen, continuar amb la tramitació és clau per normalitzar una situació que, afirmen, s'ha desenvolupat durant anys sota la convicció d'actuar dins el marc legal.