La participació a la consulta de Moià era del 23,67% a les cinc de la tarda

Els veïns de Moià estan cridats a les urnes aquest diumenge per posicionar-se sobre la construcció d'una planta de biogàs i l'ampliació de l'escorxador. Des de les 9 del matí està en marxa una consulta popular en què els participants han de dir sí o no a la pregunta Està d'acord que l'Ajuntament de Moià promogui la modificació urbanística dels terrenys del Pla de Castellnou per l'ampliació de l'escorxador i la construcció de la planta de biogàs?. La seu central de la votació és l'espai cultural Les Faixes. A les cinc de la tarda havien votat 1.307 persones d'un cens format per 5.522 veïns (23,67%). Hi poden participar els majors de 16 anys empadronats en un radi de 2,7 km respecte els terrenys afectats.
La consulta, oberta fins les set de la tarda, posa sobre la taula la llarga polèmica que s'arrossega a Moià entre ecologistes, veïns i el consistori. El govern local vol requalificar 10,8 hectàrees de terreny rústic per tal que els propietaris de l'Escorxador Comarcal del Moianès puguin ampliar les instal·lacions.
L'operació preveu que, a canvi, l'empresa cedeixi 2,5 hectàrees a l'Ajuntament. En aquest espai el consistori vol fer una planta de biogàs per generar 8,5 MW anuals per alimentar l'enllumenat públic, la companyia d'aigües i diferents equipaments municipals. Estimen que s'estalviarien 700.000 euros anuals.
El resultat que s'obtingui aquest vespre quan tanquin les urnes no serà vinculant, però els detractors del projecte donen per fet que el no serà ampli i majoritari i insten el govern a acatar-ho.
S'oposen a la planta de biogàs perquè auguren que generarà fums i males olors, alhora que adverteixen que es posaria en risc la biodiversitat pròxima al Pla de Castellnou. Respecte l'escorxador, refusen l'ampliació perquè diuen que dispararia el consum d'aigua i recorden que el poble s'abasteix de pous subterranis.
Al seu torn, l'executiu local sosté que governen amb majoria absoluta, de manera que consideren que els resultats de les eleccions municipals donen legitimitat al projecte. Insisteixen que la modificació urbanística permetria legalitzar el polígon del Prat i resoldre diversos problemes mediambientals amb la gestió dels residus orgànics i els purins de les granges, entre altres.
També defensen que l'operació urbanística inclou que els propietaris de l'escorxador refacin l'accés al polígon des de la C-59.