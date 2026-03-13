Un mural celebra els 10 anys d'intercanvi entre instituts de Sant Fruitós i Châteauroux

L'Institut Jean Giraudoux de Châteauroux ha acollit aquest dimecres la pintura d'un mural commemoratiu amb motiu dels deu anys d'intercanvis lingüístics amb l'Institut Gerbert d'Aurillac de Sant Fruitós de Bages. L'obra, creada de manera col·laborativa per alumnes dels dos centres sota la direcció de l'artista Martí Creus, simbolitza els llaços educatius i culturals entre els dos municipis.
Un mural que uneix dos municipis
La composició combina elements emblemàtics de Sant Fruitós de Bages amb símbols representatius del municipi francès. Entre els elements catalans hi apareixen els gegants Sala i Ricardis, el Monestir de Sant Benet de Bages i el campanar de La Sagrera.
La pintura s'ha realitzat de manera col·laborativa entre estudiants dels dos centres educatius, que han participat en el procés creatiu per construir una obra que simbolitza la relació entre les dues comunitats.
Acte institucional i trobada amb l'alumnat
A l'acte hi han assistit l'alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés, i el regidor d'Ensenyament, David Serrano, acompanyats per l'alcalde de Châteauroux, Jean-Yves Hugon, i el director del centre francès, Michel Tidani, així com per la sotsdirectora del Lycée Jean Giraudoux.
Durant la jornada, Batanés també ha tingut l'oportunitat d'explicar als alumnes francesos diversos aspectes culturals i històrics de Sant Fruitós de Bages.
Un projecte compartit des de fa una dècada
Aquest mateix mural ja es va pintar el mes d'octubre passat a la paret exterior de l'Institut Gerbert d'Aurillac, fet que reforça simbòlicament els vincles entre els dos centres i celebra una dècada d'intercanvis lingüístics entre l'alumnat de les dues poblacions.
Durant la visita a França, el grup també ha aprofitat per conèixer altres indrets del territori. Aquest dimarts van visitar el Castell de Valençay i l'Atelier Saint Michel, una fàbrica de galetes que combina maquinària moderna amb la tradició artesanal.