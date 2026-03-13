Sant Fruitós reformarà una nau municipal per convertir-la en magatzem de la brigada

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages adequarà una nau municipal situada al carrer Lleida, al polígon de la Bòbila, per destinar-la a magatzem de la brigada municipal. El projecte preveu reformar l'espai per millorar-ne la funcionalitat, la seguretat i l'adaptació a la normativa vigent, amb un pressupost de 319.000 euros.
Reforma interior i millora de les instal·lacions
L'actuació preveu intervenir tant a l'interior com a l'exterior de la nau per adaptar-la a les necessitats operatives dels serveis municipals. Entre els treballs previstos hi ha la reforma interior dels espais, la substitució de la coberta i la renovació de les instal·lacions d'aigua i electricitat.
El projecte també inclou la millora dels accessos a l'edifici per facilitar-ne l'ús i garantir unes condicions de seguretat adequades per als treballadors municipals.
Un espai més adequat per al material municipal
Actualment, la nau ja s'utilitza com a dipòsit de diversos materials municipals, però l'estat de conservació de l'edificació no permet un ús òptim ni en les condicions adequades.
Amb aquesta actuació, el consistori vol disposar d'un espai adequat per a l'emmagatzematge i la conservació del material municipal, així com per facilitar-ne la preparació i distribució entre les diferents unitats de l'Ajuntament.
Inversió de 319.000 euros
El pressupost d'execució de les obres és de 319.000 euros. Del total, 150.000 euros es finançaran amb una subvenció de la Diputació de Barcelona canalitzada pel grup municipal de Junts per Sant Fruitós.
Segons les previsions municipals, els treballs tindran una durada aproximada de tres mesos.