Moià seguirà amb la tramitació de la planta de biogàs i l'escorxador malgrat el «no» de la consulta

L'Ajuntament de Moià seguirà amb la tramitació del projecte de la futura planta de biogàs i l'ampliació de l'escorxador l'endemà de la consulta ciutadana. "Tirarà endavant perquè és el que toca fer", ha afirmat a l'ACN, el seu alcalde, Dionís Guiteras, que ha posat l'accent en la dada de participació, un 30%. "El cert és que hi va haver un 70% de població que no es va sentir interpel·lada", ha remarcat. Malgrat tot, veu el procés de la consulta com un "toc d'atenció" de la ciutadania que "demana més transparència i claredat". "I això és el que farem", assegura. Des de la plataforma impulsora, Per un Moià Viu, el 89,4% dels vots contraris al projecte els dona "legitimitat" per fer "tot el possible" per aturar-ho. Un 9% hi va votar a favor.
El resultat de la consulta té diferents lectures en funció de qui les interpreta. Per a l'Ajuntament, la consulta ciutadana que no és vinculant no ha aconseguit mobilitzar tota la població. En part, segons l'alcalde, perquè la pregunta no incloïa "el problema de fons com era la regularització del polígon, salvar 500 llocs de treball i indústries que són importantíssimes per al municipi i la comarca".
Per això creu que aquells que potser van votar amb la "por" de les molèsties de pudor o contaminació de la planta o que "el poble s'omplirà de camions" perquè creixerà els sacrificis d'animals a l'escorxador, cal "fer-los veure i explicar-los que això no és cert, que això no passarà", afirma l'alcalde.
Des de l'equip de govern, que té majoria, es comprometen a "reunir-se amb tothom", no només amb la gent que ha convocat la consulta sinó empresaris, treballadors, veïns i partits polítics. "La gent vol que ho fem més, doncs és el que farem", remarca. El posicionament públic es donarà a conèixer durant un ple que encara no té data. Tenen dos mesos per fer-ho des de la celebració de la consulta ciutadana.
"Farem tot el possible per aturar-ho"
Des de la plataforma Per un Moià Viu, fan una valoració molt positiva del resultat i agraeixen tots els que van exercir el seu dret a votar. Amb relació a la participació, la seva portaveu, Pilar Clapers, afirma que "és molt difícil aconseguir participacions molt grans" en aquest tipus de consultes. I creu que el resultat és "espectacular", entre altres coses perquè s'han aconseguit més vots del no que els vots que va aconseguir l'alcalde que li van donar la majoria. Ara bé, cal dir que el cens d'aquesta consulta era més gran perquè incloïa els joves de 16 i 17 anys al marge dels que ja tenen la majoria d'edat.
Quan l'Ajuntament faci oficial el seu posicionament de seguir tirant endavant amb el projecte, la plataforma anunciarà les vies que posaran en marxa per aturar-ho. "Farem tot el possible i més ara que tenim la legitimitat", en referència al 89% dels no obtinguts a la consulta.
La plataforma, a més, creu que l'equip de govern ha fet "un paper molt trist" amb la consulta ciutadana perquè, en comptes de defensar el sí, han "fomentat l'abstenció". I això, diuen, "és un menyspreu a la ciutadania" per tots els mesos de feina que han fet falta. "Ells sabien que si feien la campanya pel sí, cosa que no han fet, perdrien la consulta", afirma Clapers. I acusen l'Ajuntament d'haver posat "quatre cartells pel poble i prou" per anunciar el dia que es feia.