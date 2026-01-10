Marcel·lí Antúnez Roca dirigeix una rua festiva a Moià en defensa del patrimoni natural

Sota el títol Natura Centrum Est i directe des del MNAC, Marcel·lí Antúnez Roca, cofundador de La Fura dels Baus, ha encapçalat una rua amb més de 200 participants pels carrers de Moià. L'acte, organitzat per la plataforma Per un Moià Viu, reivindicava la protecció del patrimoni natural i es mostrava en contra de l'ampliació de l'escorxador i la creació d'una planta de biogàs.
Una rua reivindicativa i festiva
La comitiva estava formada per un grup de músics i participants que portaven cartells, posters i altres elements en defensa de la natura. Durant el recorregut pel centre del poble, els manifestants han cridat consignes com "boscos i bolets, reclamen els seus drets", "visca el cau, visca el niu, visca tot lo viu" i "per la natura i per Moià, demà tots a votar".
En defensa d'un model sostenible
Malgrat que no van faltar clams en contra dels projectes de l'escorxador i de la planta de biogàs, la rua ha mantingut un to festiu i de celebració. Els parlaments han destacat la necessitat d'un model de poble sostenible que prioritzi la salut i el benestar dels habitants, posant en valor els espais naturals i la biodiversitat de la comarca.
La consulta es portarà a terme aquest diumenge durant tot el dia.