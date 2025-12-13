La consulta sobre l'ampliació de l'escorxador i la planta de biogàs de Moià ja té data

L'alcalde de Moià, Dionís Guiteras, ha aprovat per decret la convocatòria de la consulta popular no referendària sobre l'ampliació de l'escorxador i la construcció d'una planta de biogàs al Pla de Castellnou. La votació se celebrarà l'11 de gener a Les Faixes, després d'un llarg procés d'estira-i-arronsa entre l'Ajuntament i la comissió promotora.
Consulta convocada per decret d'alcaldia
L'Ajuntament de Moià ha fet el pas definitiu per convocar la consulta popular no referendària sobre el futur del Pla de Castellnou. L'alcalde ha aprovat per decret la celebració de la votació el proper 11 de gener, atenent la proposta formulada per la Comissió Promotora de la Consulta Popular no Referendària per Iniciativa Ciutadana, que va recollir les signatures necessàries perquè el procediment tirés endavant.
La pregunta que es plantejarà a la ciutadania serà: "Està d'acord que l'Ajuntament de Moià promogui la modificació urbanística dels terrenys del Pla de Castellnou per l'ampliació de l'escorxador i la construcció de la planta de biogàs?".
Horaris, lloc i cens de la votació
La consulta tindrà lloc entre les 9 del matí i les 7 de la tarda i es farà a l'equipament municipal de Les Faixes. Podran participar-hi els veïns i veïnes empadronats a Moià majors de 16 anys, tot i que el cens no coincidirà plenament amb el cens electoral habitual.
Segons s'ha especificat, quedaran exclosos del cens els veïns del sector més allunyat del Pla de Castellnou, en quedaran exclosos els veïns del municipi que estiguin a més de 2,7 quilòmetres de l'àrea afectada, una limitació que ve determinada per la normativa que regula aquest tipus de consultes i que impedeix utilitzar exactament el mateix cens que en unes eleccions ordinàries.
Un procés llarg i tens entre Ajuntament i promotors
La data de la consulta arriba després d'un període prolongat de desacords entre el consistori i la Comissió Promotora. El camí fins a la convocatòria no ha estat exempt de tensions, amb diversos estira i arronsa que han allargat el procés més del que inicialment es preveia.
En aquest context, la comissió va arribar a demanar la intervenció de la Generalitat, que va instar l'Ajuntament de Moià a convocar formalment la consulta un cop complerts els requisits legals i recollides les signatures corresponents. Finalment, el decret d'alcaldia ha desbloquejat la situació i ha fixat una data concreta per a la votació. La convocatòria serà totalment oficial quan es publiqui al DOGC en els propers dies.
Xocolatada informativa a la plaça Major
Per celebrar la convocatòria i continuar informant la població, la Comissió Promotora ha anunciat una xocolatada popular aquest diumenge a la plaça Major de Moià. L'acte es farà a 2/4 d'11 del matí i té com a objectiu explicar els detalls de la consulta, resoldre dubtes i compartir amb la ciutadania el significat del pas assolit.
La convocatòria vol servir també com a espai de trobada i d'informació prèvia a la votació, en un moment clau del debat sobre l'ampliació de l'escorxador i la implantació d'una planta de biogàs al municipi.
Una decisió clau per al futur urbanístic
La consulta del proper 11 de gener permetrà als veïns i veïnes de Moià posicionar-se sobre una qüestió de gran transcendència urbanística i territorial. El resultat no serà vinculant en termes jurídics, però tindrà un fort valor polític i simbòlic a l'hora d'orientar les decisions municipals sobre el Pla de Castellnou.
Amb la convocatòria ja oficialitzada, el municipi entra ara en una nova fase, marcada pel debat públic i per la participació ciutadana en una decisió que ha generat un notable interès i que arriba després d'un procés llarg i intens de reivindicació veïnal.