Els Agents Rurals investiguen un abocament que aquest diumenge a la tarda va tenyir de vermell la riera de Castellnou al seu pas per Moià i va generar una forta pudor a matèria orgànica en tot l'entorn. L'episodi es va originar a la zona del polígon industrial del Prat.

Segons ha confirmat el cos d'Agents Rurals a NacióManresa, un cop localitzat el punt d'origen del vessament resseguint el clavegueram, es va constatar un mal funcionament en la depuradora d'una empresa càrnica del polígon, així com deficiències al col·lector de la depuradora pública del municipi. Fonts consultades apunten que el líquid abocat seria sang procedent de l'activitat industrial.

L'Escorxador Comarcal del Moianès, l'única empresa càrnica ubicada al polígon del Prat, figura com a presumpta responsable del vessament, que està sent analitzat per determinar les circumstàncies i possibles responsabilitats ambientals. Al lloc dels fets també hi van intervenir els Mossos d'Esquadra i tècnics d'Aigües de Moià.