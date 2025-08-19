S'enfronta a cinc anys de presó per agredir la seva exparella després de forçar la porta de casa seva

L'Audiència Provincial de Barcelona jutjarà el 15 de setembre un bagenc acusat d'un delicte continuat de violació de domicili, un delicte de lesions amb l'agreujant de motius de gènere, un delicte d'injúries i un delicte d'amenaces per uns fets que van tenir lloc a l'entorn de la diada de Reis de 2022 al domicili de la seva exparella a Sant Joan de Vilatorrada, quan l'acusat tenia 32 anys.
Segons l'escrit de la Fiscalia, durant la tarda del mateix 6 de gener va donar un cop de peu a la porta de l'habitatge de la seva exparella i hi va accedir quan hi era ella, els seus tres fills, d'entre 2 i 6 anys, i un matrimoni amic d'ella. Un cop a dins, la va insultar greument, la va amenaçar de mort i la va escopir a la cara. Tot seguit va marxar de casa després que li ho demanessin insistentment tant la seva exparella com el matrimoni.
Tot i així, sobre les 2 de la matinada del dia 7, l'home va tornar a entrar a l'habitatge tot forçant la porta, va despertar la dona, que dormia, i la va colpejar amb un objecte metàl·lic al cap i a diverses parts del cos, reiterant les seves amenaces de mort. Una dotació dels Mossos d'Esquadra va arribar a lloc alertada per la Policia Local de Sant Joan de Vilatorrada i el va detenir.
L'acusació també explica que tant els dies anteriors com posteriors als fets, l'acusació va estar insultant i amenaçant la dona a través de WhatsApp.
La víctima va ser atesa a l'hospital per un traumatisme crani-encefàlic amb edema i dermoabrasions, cervicalgia i una contusió en el colze, que van tardar quinze dies a curar-se.
La demanda de la Fiscalia: cinc anys de presó
Entre d'altres, la Fiscalia demana cinc anys de presó. Pel delicte continuat de violació de domicili demana tres anys i quatre mesos; pel de lesions, deu mesos; pel d'amenaces, deu mesos més, i pel d'injúries, localització permanent de vint dies. A part de les condemnes, la Fiscalia també demana que l'acusat no pugui acostar-se ni comunicar-se amb la víctima ni amb els seus fills durant cinc anys després de complir la condemna i que estigui durant aquest mateix període en llibertat vigilada.
A banda, com a responsabilitat civil, la Fiscalia demana una indemnització de 900 euros a favor de la víctima.