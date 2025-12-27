Diego Ocampo agraeix la predisposició dels jugadors aquests dies

El tècnic del Baxi Manresa, Diego Ocampo, ha vist una primera part molt competida contra el Casademont Saragossa en què el control de la pilota ha estat vital. Les pilotes dividides i les pèrdues de pilota han contrariat l'entrenador de l'equip bagenc que també ha lamentat la pèrdua de concentració dels seus jugadors. Tot i aquests inputs negatius, "hem reaccionat en el pitjor moment. Hem reaccionat a l'hora de la veritat i hem corregut de veritat". Les bones accions del Casademont Saragossa han trobat resposta per part del Baxi Manresa i "això ens ha donat confiança". A partir d'aquest moment, els manresans han dominat per aconseguir una victòria molt solvent.\r\n\r\nEl triomf a Saragossa no canvia els objectius d'Ocampo que segueix anant dia a dia, entrenament a entrenament, partit a partit i segueix sense mirar la classificació. \r\n\r\nOn ha volgut incidir més Ocampo és en la predisposició dels jugadors aquests dies en què no han tingut cap dia de descans. El Baxi Manresa ha entrenat per Nadal i Sant Esteve tal i com el tècnic els va demanar setmanes enrere ja que eren uns dies on podien entrenar. "Els jugadors, en comptes de queixar-se van dir que sí i els hi estic molt agraït perquè han mostrat molt bona actitud". \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEsports\r\nLa seriositat i la constància guien el Baxi Manresa a Saragossa (83-95) Xavier Sucarrats\r\n\r\n\r\nResignació al cantó aragonès\r\n\r\nJesús Ramírez, entrenador del Casademont Saragossa, ha començat la seva roda de premsa felicitant el Baxi Manresa per la "dura" derrota que els ha fet aquesta nit. "Han estat millors i mereixen la victòria". L'objectiu del Casademont Saragossa era evitar que el rival pogués córrer. "Ho hem aconseguit una part del partit. Però no hem estat capaços d'atacar la seva defensa. Ens han guanyat en intensitat", ha expressat Ramírez.\r\n