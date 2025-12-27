El Baxi Manresa sub22 deixa escapar el triomf a Màlaga després d'un últim quart fatal

El Baxi Manresa sub22 va veure com se li escapava una victòria que tenia encarrilada a la pista de l'Unicaja Alhaurín de la Torre, que va acabar imposant-se per 88-85, a la jornada 13 de la Lliga U. Tot i arribar a tenir un avantatge clar després del tercer quart, els manresans no van poder sostenir el ritme en el tram final.
Un inici equilibrat
El partit va començar amb molta igualtat sobre la pista, amb diferències mínimes en el marcador durant els primers minuts. L'Unicaja va aconseguir tancar el primer quart amb un lleuger avantatge, 24-21, en un escenari molt disputat.
Remuntada abans del descans
Al segon quart, el Baxi Manresa sub22 va fer un pas endavant i va aconseguir capgirar el marcador. La millora en el joc col·lectiu va permetre als manresans arribar al descans amb un ajustat 39-40 favorable.
Un tercer quart il·lusionant
La sortida dels vestidors va ser el millor moment del conjunt del Bages. Amb un parcial molt contundent, el Baxi Manresa va semblar sentenciar el duel, situant el marcador en un clar 56-70 que feia presagiar un final tranquil per als visitants.
Un desenllaç advers
Lluny d'això, l'últim quart va canviar completament el signe del partit. L'Unicaja va reaccionar i va anar reduint diferències fins a completar la remuntada en els darrers minuts, certificant el 88-85 final i deixant el Baxi Manresa sub22 sense premi.
Torreblanca, el més destacat
Ferran Torreblanca va ser el jugador més destacat del conjunt manresà, amb una actuació de 23 punts, 6 rebots i 3 assistències, liderant l'equip en una derrota marcada pel desenllaç del tram final.