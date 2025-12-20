El Baxi Manresa suma una victòria èpica a Burgos (100-102)

Gran nit del Baxi Manresa a Burgos i gran setmana de l'equip bagenc. En un partit que ha tingut de tot. De perdre de deu punts a guanyar per divuit en un duel de moltes alternances. De poder sentenciar el partit el conjunt bagenc a poder-lo perdre. Un triomf que s'explica per un joc col·lectiu però que també té noms propis. Agustín Ubal i Pierre Oriola han seguit amb el nivell mostrat a Wroclaw. Però avui cal destacar Ferran Bassas i, sobretot, Álex Reyes. L'extremeny hat esta el líder que sempre és necessari. La bona jornada s'ha completat amb la derrota del Granada i Gran Canaria.
Eli Brooks, Retin Obasohan, Álex Reyes, Marcis Steinbergs i Pierre Oriola han estat els cinc jugadors escollits per Diego Ocampo per començar el partit. Jon Axel Gudmundsson, Jhivvan Jackson, Dani Díez, Jermaine Samuels i Luke Fisher ho han estat per Porfirio Fisac. El domini inicial ha correspost als burgalesos. Oriola era qui ha sustentat el Baxi Manresa al principi. L'encert exterior permetia el San Pablo Burgos obrir un petit forat que els bagencs han pogut replicar en uns minuts de recital ofensiu a les dues bandes (17-16, minut 6). Aquí el Baxi Manresa ha aturat la seva producció ofensiva mentre que el conjunt local podia organitzar ràpids contraatacs que obrien una nova avantatge local que aquest cop no tenia resposta. Ocampo es mostrava enfadat amb el rendiment dels seus jugadors en defensa i Louis Olinde era qui rebia una bona esbroncada. La grapa d'Agustín Ubal ha arreglat, en part, el marcador per als interessos manresans (30-25).
El San Pablo Burgos seguia corrent. I quan no corria trobava altres solucions. En canvi, el Baxi Manresa perdia algunes pilotes de forma innocent i errava tirs sota la cistella que semblaven francs. La diferència de deu punts ha arribat a mitjans del segon període (43-33, minut 15). Un nou temps mort d'Ocampo ha estat exitós. Els bagencs han aconseguit set punts seguits que permetien veure el partit amb més optimisme. Etahn Happ ha trencat el parcial. Però la connexió entre Ferran Bassas i Pierre Oriola donava els seus fruits. Un triple de l'exAndorra posava el Baxi Manresa per primer cop al davant (46-48, minut 18). Reyes ha ampliat més l'avantatge manresà i Ubal seguia amb la seva gran setmana. Els locals han intentat igualar-ho i malgrat tenir el darrer tir de la primera part han acabat per sota (51-52).
El Baxi Manresa ha trobat bones accions tornant dels vestidors que tenien el doble premi de carregar el seu rival amb personals. En defensa, els bagencs estaven molt intensos i recuperaven força pilotes que compensaven de sobres algunes pèrdues. Novament, el rendiment del Baxi Manresa es basava en el col·lectiu. Brooks semblava portar mesos a l'equip. Bassas mostrava tenir ofici. Però no s'havia de menystenir la resta de jugadors. Steinbergs anotava des de la mitja distància i situava el 56-64 (minut 24). El temps mort demanat per Porfirio Fisac ha tingut com a resposta els triples de Bassas, Steinbergs i Oriola. El del targarí com a resposta d'un llançament també de tres de Jackson. La diferència s'ha enfilat fins els 18 punts. Ni de bon tros era definitiu i els locals s'han encarregat de demostrar-ho. En poca estona, ja només eren onze els punts que separaven els dos equips. El diferencial ha seguit reduint-se fins als cinc. Oriola ha sumat una important cistella per tancar l'anotació del tercer quart (73-80).
Més de tres minuts sense anotar complicaven la situació al Baxi Manresa. Estant una mica millor, el San Pablo Burgos seguia amb la seva remuntada. Obasohan estrenava el compte del seu equip al quart definitiu des del punt de personal (77-82, minut 34). Malgrat els punts del belga, el Baxi Manresa seguia sense encert en atac. Jackson aconseguia culminar la reacció dels de Fisac amb un triple que provocava el deliri al Coliseum (83-82, minut 37). Quedaven per davant tres minuts trepidants. Reyes i Bassas han aparegut per contrarestar un inspiradíssim Jackson. El darrer minut ha començat amb 88-90. De nou, Jackson empatava a manca de 29 segons. Steinbergs ha estat l'encarregat de jugar-se-la però el triple del letó ha quedat enganxat entre el cèrcol i el tauler. L'alternança donava la possessió al San Pablo Burgos que tenia sis segons per decidir. Aquest cop, Jackson ha errat i ha provocat que el partit s'allargués cinc minuts més.
Steinbergs i Bassas posaven per davant el Baxi Manresa. A més, la cistella del base tenia l'afegit d'una tècnica a Fisac per protestar. Aquesta decisió ben aviat seria compensada amb una tècnica a la banqueta bagenca. Als dos equips els costava sumar. Un altre cop, els d'Ocampo entraven al darrer minuts per davant (98-101). Jakson ho deixava en un punt a manca de 38 segons. La bona defensa burgalesa feia perdre la pilota a Obasohan. El San Pablo Burgos ha gaudit de dues ocasions que no han estat reixides. Reyes ha anat al tir lliure per gairebé sentenciar la nit. L'extremeny ha entrat el primer i ha errat el segon expressament per arrencar segons al rellotge. 100-102 per sumar un vital triomf.
Incidències: Fernando Calatrava, Rubén Sánchez Mohedas i Roberto Lucas han xiulat el partit.