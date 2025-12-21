Diego Ocampo: «Aquesta victòria ens donarà una empenta»

El tècnic del Baxi Manresa, Diego Ocampo, ha explicat que als seus jugadors els ha costat entrar molt al partit contra el San Pablo Burgos. Durant els primers minuts han calgut moltes rotacions perquè els jugadors notaven signes de fatiga. Però el caràcter els ha permès tornar ràpidament. La fe i la determinació han estat claus als segons deu minuts abans d'entrar a un tercer quart en què el Baxi Manresa semblava trencar el partit. Tot i això, el gallec pensa que encara era massa d'hora per a una ruptura definitiva. I així ho ha demostrat el San Pablo Burgos. El canvi en la defensa i algunes errades de l'equip bagenc han dut el partit a un cara o creu tan al partit com a la prorroga. Ocampo creu que al temps extra "hem rotat bé i ho hem sabut aprofitar".
Álex Reyes ha estat un dels pilars que expliquen la victòria del Baxi Manresa al Coliseum. El seu entrenador valora l'extremeny no només pels punts i pels rebots que pugui aconseguir sinó per tot el què aporta. L'aler és un jugador que ha experimentat un gran creixement a Manresa i que, a més, ajuda els jugadors joves i els debutants a la Lliga Endesa. "És el nostre referent i creu en ell mateix", ha dit Ocampo.
L'entrenador del Baxi Manresa continua posant els aspectes com el treball i la millora per davant dels resultats tot i que admet que guanyar "sempre ens ajuda anímicament. Aquest resultat ens donarà una empenta". I més en un context on l'equip pot entrenar poc i ara necessita integrar nous jugadors.
Malgrat que la jornada significa que el Baxi Manresa augmenta fins a tres victòries el marge sobre els dos equips que marquen la línia del descens, Ocampo només pensa en preparar el següent partit i celebrar un Nadal que passarà entrenant de cara al duel del proper dissabte a Saragossa.
Fisac creu que el cor els ha permès acostar-se al Baxi Manresa
Porfirio Fisac, entrenador del San Pablo Burgos, ha explicat que li és difícil valorar un partit després d'una derrota. L'entrenador castellà pensa que el seu equip ha entrat bé al partit sense permetre que el Baxi Manresa imposés el seu ritme. Però la situació s'ha capgirat al segon quart quan els bagencs han estat molt encertats. Després, quan tot estava més complicat per als seus interessos, "el cor ens ha permès remuntar". Ja al final "les decisions que prenem són incertes. I avui no han sortit bé", ha reblat Fisac.