20 de desembre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Esports

El CB Navàs tanca l'any amb una victòria sòlida a Huelva i es manté a la part alta (74-84)

Els bagencs superen el CB Cuarte en un partit equilibrat decidit a la segona part

  • El CB Navàs Viscola en una imatge d'arxiu -

ARA A PORTADA

Publicat el 20 de desembre de 2025 a les 21:53

El CB Navàs Viscola ha acomiadat l'any amb una valuosa victòria a la pista del CB Cuarte de Huelva (74-84), en un partit corresponent a la 12a jornada de la Tercera FEB. El triomf permet als bagencs mantenir-se en les posicions capdavanteres del seu grup abans de l'aturada nadalenca.

Igualtat màxima a la primera meitat

El duel ha començat amb molta igualtat, amb dos equips mostrant encert ofensiu. El primer quart s'ha tancat amb empat a 25, un reflex fidel del que s'estava veient a la pista. Aquesta dinàmica s'ha mantingut durant el segon període, amb alternatives constants en el marcador i sense que cap dels dos conjunts pogués obrir escletxa. Al descans, el resultat era de 43-43.

El Navàs marca diferències després del descans

A la represa, el CB Navàs ha fet un pas endavant. Amb més solidesa en defensa i una millor gestió del joc col·lectiu, els bagencs han començat a obrir petites diferències. Al final del tercer quart, el marcador ja era favorable als visitants per 61-69, una renda que donava confiança per afrontar els darrers deu minuts.

Sentència al tram final

En l'últim quart, el Navàs ha sabut administrar l'avantatge i ampliar-lo progressivament fins al 74-84 definitiu.important lluny de casa.

A nivell individual, Bataller ha estat el jugador més destacat dels bagencs amb 18 punts, 6 assistències i 3 rebots. Amb aquest triomf, el CB Navàs Viscola tanca l'any en una bona posició a la classificació. La competició s'atura ara fins al 10 de gener.

Et pot interessar