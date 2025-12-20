El CB Navàs tanca l'any amb una victòria sòlida a Huelva i es manté a la part alta (74-84)

El CB Navàs Viscola ha acomiadat l'any amb una valuosa victòria a la pista del CB Cuarte de Huelva (74-84), en un partit corresponent a la 12a jornada de la Tercera FEB. El triomf permet als bagencs mantenir-se en les posicions capdavanteres del seu grup abans de l'aturada nadalenca.
Igualtat màxima a la primera meitat
El duel ha començat amb molta igualtat, amb dos equips mostrant encert ofensiu. El primer quart s'ha tancat amb empat a 25, un reflex fidel del que s'estava veient a la pista. Aquesta dinàmica s'ha mantingut durant el segon període, amb alternatives constants en el marcador i sense que cap dels dos conjunts pogués obrir escletxa. Al descans, el resultat era de 43-43.
El Navàs marca diferències després del descans
A la represa, el CB Navàs ha fet un pas endavant. Amb més solidesa en defensa i una millor gestió del joc col·lectiu, els bagencs han començat a obrir petites diferències. Al final del tercer quart, el marcador ja era favorable als visitants per 61-69, una renda que donava confiança per afrontar els darrers deu minuts.
Sentència al tram final
En l'últim quart, el Navàs ha sabut administrar l'avantatge i ampliar-lo progressivament fins al 74-84 definitiu.important lluny de casa.
A nivell individual, Bataller ha estat el jugador més destacat dels bagencs amb 18 punts, 6 assistències i 3 rebots. Amb aquest triomf, el CB Navàs Viscola tanca l'any en una bona posició a la classificació. La competició s'atura ara fins al 10 de gener.