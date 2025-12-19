Un mal tercer quart condemna el Baxi Manresa U22 a la pista del Casademont Saragossa

El Baxi Manresa U22 ha perdut aquest divendres a la pista del Casademont Zaragoza per 84-72 en un partit que s'ha decidit en un mal tercer quart dels bagencs. Després d'una primera part molt igualada, amb empat al descans, els locals han obert una escletxa decisiva a la represa que el conjunt manresà ja no ha pogut remuntar.
Inici igualat i reacció abans del descans
El partit ha començat amb el Casademont Zaragoza imposant el seu ritme, però sense aconseguir diferències importants en el marcador. Els primers minuts han estat marcats per la igualtat, tot i que els locals han tancat el primer quart amb un lleuger avantatge de 22-18.
Lluny de despenjar-se, el Baxi Manresa U22 ha sabut reaccionar abans del descans. Amb una millora en defensa i trobant millors situacions en atac, els manresans han anat retallant diferències fins a igualar el marcador. Al pas pels vestidors s'hi ha arribat amb un empat a 38 punts que deixava el partit completament obert.
El tercer quart, clau del partit
A la represa, però, el guió ha canviat de manera clara. El Casademont Zaragoza ha sortit amb més intensitat i ha aprofitat les dificultats del Baxi Manresa per trobar continuïtat en el joc. El parcial del tercer quart ha estat decisiu i ha permès als aragonesos obrir una escletxa important en el marcador.
Al final d'aquest període, els locals ja manaven per 64-51, una diferència que ha acabat sent determinant en el desenvolupament del partit.
Sense remuntada final
Tot i que en l'últim quart el parcial ha tornat a ser equilibrat, el Baxi Manresa U22 no ha estat capaç de tornar a entrar realment en el partit. Els intents de remuntada no han estat suficients per reduir la diferència i el Casademont Zaragoza ha sabut administrar l'avantatge fins al 84-72 final.
Torreblanca, el més destacat
En l'apartat individual, Ferran Torreblanca ha estat el jugador més complet del Baxi Manresa U22. Ha signat una actuació destacada amb 15 punts i 10 rebots, vuit dels quals ofensius, en un partit en què el conjunt manresà ha pagat especialment el baix rendiment del tercer quart.