El Baxi Manresa ha de confirmar la seva millora davant el San Pablo Burgos

El Baxi Manresa es desplaça per jugar contra el San Pablo Burgos (dissabte, 21.00h. DAZN) directament des de Wroclaw. El partit no és una final però pot marcar les properes setmanes a la Lliga Endesa. Un triomf de l'equip de Diego Ocampo allunyaria el rival a tres victòries i permetria afrontar el futur més immediat amb calma. En canvi, una derrota al Colisseum podria portar una dosi extra de nervis ja que el marge sobre el descens quedaria reduït al mínim.
Max Gaspà es va fer una lesió a l'abductor durant el partit contra l'Slask Wroclaw i s'uneix a les baixes de Dani Pérez i Hugo Benítez. El jove Gerard Fernández torna a la convocatòria després de quedar fora del roster a l'Eurocup.
Als darrers partits, s'ha pogut apreciar una millora del Baxi Manresa. Burgos és la següent etapa en aquesta millora "perquè és el següent partit. Però més que créixer estem intentant millorar els jugadors que tenim i després adaptar als jugadors nous. Això ho fem dia a dia. Avui hem fet un entrenament més de qualitat que de quantitat. I el creixement també ha de ser durant el partit". Ocampo està molt satisfet del procés d'adaptació d'Eli Brooks i Ferran Bassas gràcies a la seva bona actitud.
El San Pablo Burgos és el cuer de la Lliga Endesa amb una sola victòria que va aconseguir a la primera jornada de competició quan va derrotar contra el Bàsquet Girona. Després ha sumat nou derrotes seguides. Per intentar sortir del pou, els burgalesos han canviat d'entrenador. Porfirio Fisac ha substituït Bruno Savignani en un canvi que diverses veus diuen que es va produir massa tard. A nivell de jugadors, Sergi Garcia ha deixat l'equip. L'única incorporació que ha fet el San Pablo Burgos és Ethan Happ.
Malgrat comptar amb una plantilla amb tretze fitxes professionals, Fisac té els moviments limitats a causa dels jugadors formats localment. El San Pablo Burgos en té quatre a la seva plantilla, el mínim exigit, però en el darrer partit el seu entrenador només va comptar amb Dani Díez i la rotació va quedar reduïda a nou jugadors. Malgrat tot, van plantar molta cara a l'Unicaja Málaga que va aconseguir imposar-se al tram final.
Fisac afronta el partit amb la voluntat de retallar distàncies amb el nucli d'equips que tenen per sobre començat pels que, com el Baxi Manresa, tenen tres victòries. El nou tècnic del San Pablo Burgos afronta la jornada des de la necessitat. Les opcions d'èxit dels castellans passen per una bona defensa sobretot si s'enfronten a un conjunt amb un alt ritme de joc.
Fernando Calatrava, Rubén Sánchez Mohedas i Roberto Lucas xiularan el partit.