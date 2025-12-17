17 de desembre de 2025

Diego Ocampo: «La victòria ens donarà molts ànims»

L'entrenador diferencia molt clarament la primera part i la segona

  Diego Ocampo en una imatge d'arxiu

Publicat el 17 de desembre de 2025 a les 21:49
Actualitzat el 17 de desembre de 2025 a les 21:54

El tècnic del Baxi Manresa, Diego Ocampo, ha comentat que si bé l'inici del partit davant l'Slask Wroclaw ha estat bona per part dels seus jugadors, tot ha canviat amb les primeres rotacions. La pèrdua d'energia ha provocat que els bagencs no defenssin del tot bé. Això ha permès l'Slask Wroclaw aconseguir unes primeres rendes. La manca d'energia ha seguit als segons deu minuts.

La situació ha canviat ja a la segona part en què la millora del Baxi Manresa ha estat evident. Un major control del rebot n'ha estat un dels principals símptomes. Un dels aspectes que han satisfet Ocampo ha estat "trobar solucions". En general, el gallec ha qualificat la segona part de "molt bona". El triomf "donarà ànims" al Baxi Manresa de cara a uns propers partits que han de ser molt importants. 

