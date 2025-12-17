Diego Ocampo: «La victòria ens donarà molts ànims»

El tècnic del Baxi Manresa, Diego Ocampo, ha comentat que si bé l'inici del partit davant l'Slask Wroclaw ha estat bona per part dels seus jugadors, tot ha canviat amb les primeres rotacions. La pèrdua d'energia ha provocat que els bagencs no defenssin del tot bé. Això ha permès l'Slask Wroclaw aconseguir unes primeres rendes. La manca d'energia ha seguit als segons deu minuts.\r\n\r\n\r\n\r\nLa situació ha canviat ja a la segona part en què la millora del Baxi Manresa ha estat evident. Un major control del rebot n'ha estat un dels principals símptomes. Un dels aspectes que han satisfet Ocampo ha estat "trobar solucions". En general, el gallec ha qualificat la segona part de "molt bona". El triomf "donarà ànims" al Baxi Manresa de cara a uns propers partits que han de ser molt importants. \r\n