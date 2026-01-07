Neix Narradones, un nou espai literari per visibilitzar les dones creadores del Bages i el Berguedà

Aquest diumenge 11 de gener es posarà en marxa Narradones, un nou moviment literari i artístic dedicat a visibilitzar, connectar i impulsar les dones creadores del Bages i el Berguedà. La primera edició tindrà lloc durant el matí a la llibreria La Tempesta, a Balsareny, i vol esdevenir un espai de trobada per compartir experiències, generar xarxa i posar les bases de futurs projectes creatius en clau femenina.
Un nou moviment per fer sentir veus narratives del territori
Narradones neix amb la voluntat de crear un espai estable per a dones que tinguin interès a fer sentir la seva veu narradora, ja sigui a través de l'escriptura, el dibuix o la il·lustració. El projecte s'adreça a creadores de la Catalunya Central, especialment del Bages i el Berguedà, i vol contribuir a reforçar la presència femenina en l'àmbit literari i artístic del territori.
La primera jornada se celebrarà aquest diumenge 11 de gener al matí a la llibreria La Tempesta, a Balsareny, i s'ha concebut com un punt de partida per començar a teixir complicitats i sinergies entre dones vinculades a la creació. L'objectiu és oferir un espai segur i compartit on poder expressar inquietuds, experiències i idees, tant des d'una mirada professional com amateur.
Taula rodona i espai de networking
L'activitat combinarà dos formats complementaris. D'una banda, una taula rodona que permetrà abordar qüestions clau relacionades amb la creació literària i artística. Entre els temes que s'hi tractaran hi ha el procés d'escriptura, el funcionament de les editorials, el paper de les llibreries i els possibles punts de partida per impulsar projectes creatius.
D'altra banda, la jornada inclourà un espai obert de networking pensat perquè les participants puguin intercanviar idees, inquietuds i experiències de manera més informal. Aquesta part vol afavorir la creació de vincles entre dones que es troben en diferents moments del seu camí creatiu i facilitar futures col·laboracions.
Participants de perfils diversos del món literari
La taula rodona d'aquesta primera edició comptarà amb la participació de professionals de diversos àmbits vinculats al món del llibre i la il·lustració. Hi prendran part Imma Cortina, escriptora; Núria Gómez, llibretera de La Tempesta; Dolors Pardo, llibretera i editora de Parcir Edicions; Natàlia Virgili, editora de Biennal Edicions i autora de La música de la Blau, i Cristina Zafra, il·lustradora.
La presència d'aquests perfils diversos vol oferir una visió àmplia del sector i facilitar una conversa rica sobre les diferents maneres de viure i entendre la creació literària i artística des del territori.
Una iniciativa oberta i amb vocació de continuïtat
L'entrada a la jornada és gratuïta i l'esdeveniment funcionarà amb taquilla inversa, de manera que cada assistent podrà aportar lliurement el valor que consideri. Narradones neix com un homenatge a totes les dones que construeixen relats personals o col·lectius a través de la paraula i la imatge.
Impulsat per les escriptores Eva Ferrer, de Súria, i Isabel Palà, de Manresa, el projecte s'adreça tant a autores novelles com a il·lustradores, editores i, en general, a qualsevol dona interessada a explorar el món de la creació literària, ja sigui amb la voluntat de publicar o simplement pel plaer de crear. La voluntat del moviment és impulsar altres activitats i trobades al llarg de l'any per continuar fent comunitat i generant sinergies entre creadores del territori, sota una idea clara: "Som aquí, expliquem històries i ho fem juntes".