Northern Cellos interpretarà divendres al Kursaal grans èxits del rock, el pop i el metal

La sala gran del Kursaal de Manresa acollirà quest divendres, 9 de gener a les 8 del vespre, el concert de Northern Cellos, un dels únics quartets de violoncels elèctrics d'Europa. Escortats per un bateria, interpretaran medleys (o popurris) de rock, pop, dance i metal.
Amb Let's Rock, Let's Dance… Let's Cello!, Northern Cellos presenta una proposta refrescant i innovadora, per a tots els públics, en la qual tothom podrà reconèixer melodies que ens han acompanyat i fet ballar durant els últims anys: clàssics de Queen, Michael Jackson, AC/DC o Guns N'Roses i també versions més actuals de Rosalia, Zoo i Shakira, entre moltes d'altres.
Des del 2018, Northern Cellos, integrat per Anna Caner, Maria de Palol, Pol Farell, Laura Roura i Joel Riu, ha portat els seus espectacles a més de 150 localitats de Catalunya, Andorra, França, Illes Balears i la Comunitat de Madrid, entre les quals destaquen el Festival de la Porta Ferrada, l'Auditori Pau Casals d'El Vendrell i l'Auditori Nacional d'Andorra.
Les entrades per assistir al concert de Northern Cellos tenen un preu de 15 euros (12 euros per a majors de 65 anys i Carnet Galliner i 6 euros per a menors de 30 anys) i es poden comprar a les taquilles del Kursaal i per internet al web del teatre.