Manresa obrirà la potabilitzadora per explicar el procés de l'aigua i els reptes futurs

Aigües de Manresa i el Parc de la Séquia celebraran el pròxim 22 de març el Dia Mundial de l'Aigua amb una jornada d'activitats al Centre de l'Aigua de Can Font i visites guiades a la planta potabilitzadora. L'objectiu és explicar el procés que permet convertir l'aigua en potable i sensibilitzar la ciutadania sobre la importància de gestionar bé aquest recurs en un context marcat per la sequera i el canvi climàtic.
Visites per conèixer com es fa potable l'aigua
Durant la jornada, els participants podran seguir el recorregut que fa l'aigua des del riu Llobregat fins a arribar a les llars, a través de la Séquia de Manresa i el seu pas per la potabilitzadora. Les visites permetran veure les diferents fases del tractament, des de l'eliminació de materials i la decantació fins a la filtració amb sorra i la desinfecció final, així com els controls de qualitat que es fan al laboratori sobre paràmetres com el pH, la terbolesa o el clor residual.
A més, s'explicarà el projecte de digitalització que impulsa Aigües de Manresa dins el programa estatal PERTE de digitalització del cicle de l'aigua, que incorpora sensors, sistemes de telecontrol i eines d'anàlisi de dades per millorar la gestió de la xarxa i detectar incidències amb més rapidesa.
Activitats per a infants, joves i adults
La programació inclou activitats per a totes les edats. Els infants de 3 a 6 anys podran participar en propostes d'experimentació amb aigua i un taller de flotabilitat organitzat pel Lab 0_6. Els nens i nenes de 7 a 12 anys tindran tallers de potabilització i visites a les exposicions interactives del centre. Per als joves a partir de 12 anys i per al públic adult s'han programat dues visites guiades a la planta potabilitzadora, a 2/4 d'11 del matí i a 3/4 de 12 del migdia.
Les activitats són gratuïtes, però cal inscripció prèvia. La iniciativa vol reforçar la sensibilització ambiental i posar en valor la infraestructura que permet garantir cada dia el subministrament d'aigua potable a la ciutat.