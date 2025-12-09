Aigües Manresa estrena un banc de proves per garantir comptadors més precisos i fiables

Aigües Manresa ha posat en marxa un banc de proves de comptadors que permet verificar amb precisió el funcionament dels aparells i assegurar una facturació justa. La instal·lació, finançada amb fons Next Generation dins del programa PERTE, també servirà com a espai d'innovació i formació tècnica.
Un pas endavant en garantia i confiança per als abonats
Aigües Manresa ha posat en marxa un nou banc de proves de comptadors d'aigua amb l'objectiu de millorar la precisió de les lectures i reforçar la confiança dels usuaris en el servei. La instal·lació permet verificar els comptadors en condicions reals de funcionament i assegurar que cada litre d'aigua mesurat sigui correcte. D'aquesta manera, l'empresa fa un pas important per garantir una facturació justa i reduir possibles errors en els registres de consum.
El projecte ha estat finançat pels fons Next Generation en el marc del programa PERTE per a la digitalització del cicle de l'aigua, una línia d'impuls destinada a modernitzar i fer més eficients els sistemes de gestió hídrica.
Un equipament clau per a la transparència
Fabricat per l'empresa especialitzada Contazara, el banc de proves és una eina pensada per millorar la qualitat del servei i incrementar la transparència en la gestió. L'equipament permet recrear situacions de consum real per comprovar el rendiment dels comptadors, detectar possibles desviacions i validar nous models adaptats a les necessitats del territori.
Segons Aigües Manresa, disposar d'un instrument d'aquestes característiques aporta beneficis directes tant als abonats com a la mateixa empresa: es redueixen els possibles errors de lectura, s'optimitza la gestió dels recursos hídrics i es reforça la confiança en el sistema de mesura.
Formació, innovació i millora contínua
A més de garantir la precisió de les lectures, el nou banc de proves funcionarà com a espai de formació per al personal tècnic. Permetrà realitzar simulacions, assajar situacions diverses i aprofundir en el coneixement de les tecnologies aplicades als comptadors.
Aquest component formatiu contribuirà a la innovació i a la millora contínua del servei, facilitant l'actualització constant del personal i la implantació de nous models de gestió més eficients.
Un projecte emmarcat en la digitalització del cicle de l'aigua
La iniciativa forma part del projecte Sostenibilitat en el cicle de l'aigua, impulsat per Aigües Manresa amb el suport dels fons europeus Next Generation a través del PERTE per a la digitalització del cicle de l'aigua, promogut pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.