Aigües Manresa destina més de 2,7 milions d'euros a millorar la xarxa i les infraestructures

Aigües Manresa ha posat en marxa aquest mes de juliol un ampli paquet d'obres per valor de 2.763.560,44 euros amb l'objectiu de millorar les infraestructures de subministrament d'aigua potable, sanejament i eficiència energètica, tant a la capital del Bages com a diversos municipis de l'àmbit d'actuació de l'empresa. Els treballs, que es prolongaran fins a finals d'agost, responen al compromís de l'empresa amb un servei de qualitat, una gestió eficient i la sostenibilitat ambiental.
Tres àmbits d'actuació prioritaris
Les inversions es concentren en tres grans blocs: la renovació i millora de la xarxa d'aigua potable, la implementació d'energies renovables i la millora de les infraestructures de sanejament. Entre les actuacions més destacades hi ha la substitució del sistema de cogeneració a les Piscines Municipals de Manresa per un sistema combinat de geotèrmia, aerotèrmia i hidrotèrmia. Aquesta intervenció, amb un pressupost d'1.089.399,21 euros, està finançada amb fons europeus Next Generation i permetrà reduir el consum energètic i les emissions de CO2.
Un altre projecte rellevant és la instal·lació de plaques fotovoltaiques als Dipòsits Nous de Manresa, amb una potència total de 284 kWp i un cost de 149.814,16 euros. Aquesta actuació forma part del projecte Sostenibilitat en el Cicle Integral de l'Aigua, també finançat amb fons Next Generation.
Millores a la xarxa i clavegueram
Pel que fa a la xarxa d'aigua potable, s'estan renovant trams a diversos carrers de Manresa -com Joan Fuster, Nou o Puigterrà de Baix- amb una inversió propera als 700.000 euros. Paral·lelament, es duen a terme actuacions a Sant Joan de Vilatorrada, Sant Fruitós de Bages, Monistrol de Calders, Marganell, Sant Mateu de Bages (Castelltallat) i Rajadell, amb gairebé 500.000 euros destinats a la renovació i sectorització de xarxes i a noves connexions al sistema general.
En l'àmbit del clavegueram, s'executen obres com la renovació al carrer Serapi Farré i la instal·lació de nous embornals al carrer Sant Joan de Déu, per un import global superior als 60.000 euros.
Properes actuacions
A partir del setembre, Aigües Manresa preveu iniciar noves obres, com les millores a les estacions depuradores de Cardona, Fonollosa i El Mujal (Navàs), així com la substitució de la línia elèctrica als pous de River Park, al Pont de Vilomara i Rocafort.
Amb aquesta bateria d'intervencions, l'empresa reforça el seu compromís amb la millora contínua del servei i la transició cap a un model de gestió més eficient i respectuós amb el medi ambient.