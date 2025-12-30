Els CAP de la Catalunya Central s'incorporen al programa d'Althaia per a la fibromiàlgia

Els centres d'atenció primària (CAP) de la Catalunya Central s'han sumat al projecte d'acompanyament a les persones amb fibromiàlgia impulsat per la Fundació Althaia, que inicialment només s'oferia a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. La iniciativa permet apropar l'atenció als pacients, millorar la coordinació amb l'àmbit hospitalari i contribuir a reduir desplaçaments i llistes d'espera.
Un model assistencial més proper i coordinat
El projecte, en marxa des de finals de l'any passat, té com a objectiu estandarditzar el maneig assistencial i multidisciplinari de la fibromiàlgia. Amb la incorporació de la xarxa de CAP, les persones diagnosticades poden fer el seguiment de la malaltia al seu centre de referència, amb una atenció integral i coordinada entre l'atenció primària i l'hospitalària.
Grups multidisciplinaris als CAP
Els equips d'atenció primària seleccionen pacients amb diagnòstic de fibromiàlgia i els ofereixen participar en un programa de dotze setmanes, amb un total de vint-i-quatre sessions que es desenvolupen majoritàriament al CAP. En aquests grups hi intervenen professionals de medicina i infermeria, fisioterapeutes, referents de benestar emocional, dietistes-nutricionistes, treballadors socials i farmacèutics, que imparteixen tallers sobre autocura, benestar emocional, farmacologia, nutrició, exercici terapèutic i tramitació d'ajudes.
Treball conjunt amb el Servei de Reumatologia
El programa impartit a l'atenció primària s'ha elaborat conjuntament amb el Servei de Reumatologia d'Althaia, que també desenvolupa sessions a l'àmbit hospitalari amb la participació d'altres professionals, com fisioterapeutes i psicòlegs clínics. Aquesta col·laboració permet garantir un abordatge coherent i complementari de la malaltia.
Una malaltia amb fort impacte vital
La fibromiàlgia és una malaltia crònica caracteritzada per dolor musculoesquelètic generalitzat, fatiga, alteracions del son i dificultats cognitives, que pot tenir un impacte important en la qualitat de vida personal, familiar, laboral i social. Per aquest motiu, requereix un enfocament multidisciplinari que combini tractament mèdic, suport emocional, exercici terapèutic i promoció d'hàbits saludables.
Més de 240 persones ateses a la Catalunya Central
Els grups multidisciplinaris ja han contribuït a millorar la qualitat de vida d'unes 240 persones de la Catalunya Central. Actualment, hi ha grups actius als CAP d'Artés, Sallent, Santpedor, Súria, Cardona, Manresa (Plaça Catalunya, Sagrada Família i Barri Antic), Sant Vicenç de Castellet, Navàs, Moià i Berga.
Recerca i perspectiva de gènere
A Catalunya, la fibromiàlgia és la síndrome de sensibilització més freqüent, amb una prevalença estimada de 308 casos per cada 10.000 habitants. Afecta principalment persones d'entre 56 i 65 anys i és fins a quatre vegades més freqüent en dones que en homes. En aquest context, l'ICS ha iniciat un estudi de recerca per avaluar l'evolució de les persones que participen en aquests grups multidisciplinaris i analitzar també la desigualtat de gènere, una recerca liderada per les infermeres Glòria Saüch i Marina López.