Althaia presenta el seu creixement científic en la primera Jornada de Recerca

La Fundació Althaia ha celebrat la seva primera Jornada de Recerca, un esdeveniment destinat a difondre els projectes d'investigació que impulsa, reconèixer el talent dels seus professionals i evidenciar el creixement científic que ha viscut la institució en els darrers quinze anys. Durant la sessió es van entregar els Premis de Recerca Althaia 2024 i es van presentar els resultats d'estudis sobre la Covid-19 finançats gràcies a la solidaritat ciutadana.
Un creixement científic notable: de 7 doctorats a 82 i 126 articles en un any
Althaia va aprofitar la jornada per fer balanç del seu progrés en recerca. Actualment compta amb 248 investigadors, una xifra que confirma l'aposta estratègica per aquest àmbit. Des del 2008, el creixement ha estat exponencial: s'ha passat de 7 professionals doctorats a 82, d'11 articles publicats a 126 en només un any, i d'un factor d'impacte global de 37 a 653.
Aquest increment consolida la institució com un punt de referència en recerca aplicada a la salut i amb retorn directe al territori.
Tres estudis clau sobre la Covid-19 finançats per la solidaritat del territori
La jornada també va permetre presentar els resultats de tres projectes d'investigació finançats amb els fons recaptats en la campanya de mecenatge de la Covid-19, una iniciativa que va comptar amb un ampli suport ciutadà i del teixit empresarial.
Els estudis exposats van ser:
- El paper de l'anticoagulant lúpic en pacients ingressats per Covid-19, liderat per Mireia Constans, que confirma que la presència d'aquest anticòs augmenta el risc de complicacions i mortalitat.
- Bases fisiopatològiques i afectació sistèmica del long-covid, d'Enrique Esteve, que aporta nova informació sobre els mecanismes que expliquen la Covid persistent.
- Seroprevalença de professionals SARS-CoV-2, impulsat per Jaume Trapé, que avalua la protecció vacunal en personal sanitari.
Tots tres estudis han estat publicats en revistes científiques d'alt impacte internacional.
Projectes innovadors amb aplicació directa en l'assistència
Durant la jornada també es va presentar un projecte de recerca en curs escollit mitjançant un procés participatiu obert a tots els professionals d'Althaia: De la fragilitat a la decisió clínica urgent: model 3D/3D+ en pacients de 75 anys o més, liderat per Dolors Garcia, cap del Servei d'Urgències.
La investigació consisteix en el disseny d'una eina pionera a Catalunya que incorpora factors socials i de salut per determinar quin és el millor recurs assistencial per a cada pacient d'edat avançada. L'objectiu és millorar la qualitat de vida i optimitzar l'atenció urgent en persones fràgils.
Premis de Recerca Althaia 2024: reconeixement al talent científic
El lliurament dels Premis de Recerca va posar en valor l'esforç de professionals consolidats i en formació. Els guardons van ser:
- Millor Treball de Final de Grau de Medicina: Eva Esteban, amb tutoria de Lluís Llauger (Urgències).
- Millor article 2024 liderat per un investigador d'Althaia: Llum Olmedo, del CAP Les Bases i membre del GOES, per un estudi sobre el tractament de la infecció per Helicobacter pylori publicat a Gut (factor d'impacte 25,8).
- Millor article 2024 multicèntric amb participació d'Althaia: un assaig clínic en oncologia publicat al New England Journal of Medicine (factor d'impacte 78,5), recollit per Montserrat Domènech, directora assistencial.
Nous ajuts per impulsar recerca en salut mental
La jornada va anunciar també les bases de la primera convocatòria d'ajuts per a projectes de recerca en Salut Mental, finançada amb els fons recaptats a través del llibre solidari Cuinant les nostres emocions a foc lent i d'altres accions vinculades a la campanya de mecenatge iniciada el 2024.
Es va posar en relleu el paper essencial del mecenatge per donar suport a projectes inicials i a investigadors joves. La llei permet desgravar el 100% de donatius fins a 250 euros, un incentiu que pot afavorir noves aportacions.
Una jornada per reforçar la recerca de proximitat
L'acte va incloure una conferència de Josep Vidal Alaball, cap de la Unitat de Recerca i Innovació de l'ICS Catalunya Central - IDIAP Jordi Gol, centrada en la importància de la recerca de proximitat i del seu impacte real en el territori.
La conducció de la jornada va anar a càrrec de Gemma Cuberas, cap de la Unitat de Recerca d'Althaia. L'obertura va ser a càrrec d'Alfons Hervàs i Antònia Raich, i la cloenda, de Montserrat Domènech i Jerónimo Navas, director de l'IRIS-CC.