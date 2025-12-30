Moià inaugura Cal Comadran, el nou equipament cultural que recupera el llegat tèxtil

Moià ha inaugurat aquest diumenge el nou edifici cultural de Cal Comadran, culminant la rehabilitació d'una part de l'antic complex tèxtil en un equipament modern, flexible i obert a la ciutadania. L'acte, que va aplegar un gran nombre de veïns, va combinar la descoberta del nou espai amb un sentit homenatge a les persones que hi havien treballat i amb diverses propostes artístiques de memòria històrica.
Un projecte llargament esperat
La inauguració del nou Cal Comadran arriba després de prop d'un any i mig d'obres i permet a Moià guanyar un equipament públic de gran capacitat destinat a usos culturals, socials i d'emprenedoria. La rehabilitació ha estat possible gràcies a una inversió global de 4,6 milions d'euros i ha anat a càrrec de l'empresa Constructora d'Aro, amb el projecte i la direcció d'obra assumits per l'equip d'arquitectes Can Comadran UTE.
Un espai polivalent al servei del municipi
L'edifici rehabilitat es concreta en una gran nau d'uns 1.500 metres quadrats, distribuïda en cinc sales compartimentades amb estructures de vidre que permeten combinar lluminositat i funcionalitat. Els espais estan pensats per acollir aules de formació, reunions d'entitats, assajos i activitats de dansa, zones de teletreball i emprenedoria, així com una aula preparada per a projeccions. El nou equipament es concep com un espai flexible, adaptable a necessitats diverses i obert a col·lectius i usuaris particulars.
Edifici intel·ligent i sostenible
Cal Comadran s'ha dissenyat com un edifici intel·ligent, amb un sistema domòtic que regula l'accés a les diferents sales mitjançant autoritzacions i claus específiques, per garantir la convivència dels usos i una gestió eficient. En l'àmbit energètic, la coberta acull una instal·lació fotovoltaica que contribueix a l'autosuficiència de l'equipament, mentre que les instal·lacions tècniques s'han integrat de manera discreta al conjunt arquitectònic.
Memòria històrica i homenatge
Un dels moments més emotius de la jornada va ser l'homenatge a les treballadores i treballadors de l'antiga fàbrica tèxtil. A l'exterior de l'edifici es va descobrir la placa de la nova plaça de les Treballadores del Tèxtil, on es va fer una fotografia col·lectiva amb antigues treballadores. A l'interior, les sales es van omplir amb diverses instal·lacions artístiques de memòria històrica, amb propostes d'A Cobert, una instal·lació d'art floral de l'Auró i una maqueta de l'antiga fàbrica de Cal Comadran elaborada per Josep Fonts, veí de Moià.
Parlaments i ambient festiu
L'acte va comptar amb els parlaments de l'alcalde de Moià, Dionís Guiteras, i de l'arquitecta Maria Mestres, i va estar amenitzat amb música. La inauguració es va tancar amb un brindis amb cava i amb agraïments als col·laboradors que han fet possible el projecte, amb una menció especial a totes les persones que, al llarg dels anys, van donar vida a Cal Comadran.
Patrimoni industrial recuperat
Construïda l'any 1959 per l'empresari tèxtil Feliu Comadran, l'antiga fàbrica forma part del patrimoni industrial de Moià. El projecte de rehabilitació n'ha preservat elements emblemàtics com la caldera, els motors originals i la xemeneia, integrant-los en un nou equipament que connecta passat i futur i reforça la centralitat d'aquest àmbit del municipi.