Neix la plataforma «Per un Moià viu» per defensar el «no» a l'ampliació de l'escorxador

Un grup de veïns i veïnes de Moià s'ha organitzat sota el lema Per un Moià viu per defensar el vot contrari a l'ampliació de l'escorxador i a la construcció d'una planta de biogàs. La creació de la plataforma coincideix amb la convocatòria oficial de la consulta popular, prevista per a l'11 de gener, una consulta no vinculant que ha de decidir si el municipi dona suport a aquests projectes.
Una resposta ciutadana a la consulta popular
El passat divendres es va publicar el decret d'alcaldia que convoca la consulta popular a Moià, que tindrà lloc el pròxim 11 de gener, de 9 del matí a 7 del vespre, a Les Faixes. L'anunci ha actuat com a detonant perquè part de la ciutadania s'organitzi i articuli una plataforma contrària a l'ampliació de l'escorxador i a la planta de biogàs associada.
Amb el lema Per un Moià viu, el col·lectiu vol informar la població sobre el projecte i les seves possibles afectacions, i situar la consulta com un moment decisiu per debatre i escollir el model de poble que es vol per al futur. La plataforma posa l'accent en la necessitat que la ciutadania disposi de tota la informació abans de votar.
Arguments en defensa del vot contrari
Els impulsors del no consideren que l'ampliació de l'escorxador i la planta de biogàs consolidarien un model de macroindústria porcina que qualifiquen de "molt contaminant i basada en ocupació precària". Segons exposen, Moià no genera els residus que es preveu tractar a la planta de biogàs, però sí que assumiria els impactes ambientals derivats del seu funcionament, com ara gasos i pudors.
La plataforma també sosté que existeixen alternatives per regularitzar el polígon del Prat sense necessitat d'ampliar-lo ni duplicar-ne la mida. En aquest sentit, assenyalen que l'opció plantejada per l'equip de govern beneficiaria principalment el propietari de l'escorxador, sense una repercussió positiva clara per al conjunt del municipi.
Un model de poble al centre del debat
Per un Moià viu defensa un model de municipi que prioritzi la salut i el benestar de les persones, la protecció de l'entorn natural i patrimonial i l'accés a feina i habitatge dignes. La plataforma remarca també la importància del dret a decidir i de la transparència informativa com a elements clau del procés.
Amb aquesta visió, el col·lectiu vol contribuir a generar un debat públic ampli i plural al voltant d'un projecte que consideren controvertit i amb conseqüències a llarg termini per al municipi.
Xerrades per informar i generar debat
Per donar a conèixer els seus arguments, la plataforma ha previst diverses activitats de difusió i informació. La primera serà la xerrada Informa't per votar, centrada en la regularització del polígon del Prat i l'ampliació de l'escorxador, que tindrà lloc aquest dissabte 20 de gener a les 6 de la tarda a l'Auditori de Sant Josep.
Des de Per un Moià viu es fa una crida a la ciutadania perquè assisteixi a les xerrades, participi en el debat i, si ho considera oportú, s'afegeixi a la campanya, ja sigui col·laborant-hi o difonent-ne els continguts. La plataforma també ha posat a disposició de la població un espai amb informació detallada sobre el projecte i els motius del no, amb l'objectiu de facilitar un vot informat en la consulta de l'11 de gener.