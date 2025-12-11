El Moianès acull quatre presentacions de la revista «Calç 2» amb poesia, música i dansa

CACiS inicia al Moianès un cicle de presentacions de Calç 2, la seva revista cultural, amb quatre actes oberts al públic que combinaran poesia, música i dansa entre el 12 i el 19 de desembre. Les sessions se celebraran a Monistrol de Calders, l'Estany, Moià i Collsuspina.
Un recorregut cultural per diversos municipis
El primer acte serà divendres 12 de desembre, a les 5 de la tarda, al Centre Cívic de Monistrol de Calders. La presentació comptarà amb un recital de poemes a càrrec de Neus Purtí Cirera, que també participarà en altres sessions del cicle.
Diumenge 14 de desembre, a les 12 del migdia, la Casa de Cultura de l'Estany acollirà una proposta més interdisciplinària: els Poemes dels estralls de Rasha Morán, amb el piano i la música d'Elisenda Duocastella i la coreografia i dansa de Marta Rabaneda.
Moià i Collsuspina completen el calendari
El dijous 18 de desembre, a 2/4 de 6 de la tarda, el Consell Comarcal del Moianès - Can Carner de Moià serà l'escenari d'una nova sessió amb recital de Neus Purtí Cirera.
El cicle es tancarà divendres 19 de desembre, a les 6 de la tarda, a la sala petita de l'Ajuntament de Collsuspina, també amb la veu poètica de Purtí Cirera.
Entrada lliure i aposta pel territori
Totes les presentacions són d'entrada lliure, una aposta de CACiS per apropar la creació artística contemporània i la literatura al conjunt del territori del Moianès. Aquesta nova edició de Calç reforça la voluntat del centre de seguir generant espais de trobada, democratitzar la cultura i estimular el diàleg entre disciplines.