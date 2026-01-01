El Baxi Manresa enceta l'any nou amb un derbi contra el Girona

El Baxi Manresa intentarà començar el nou any amb millor sabor de boca que el final del 2025. El derbi català contra el Bàsquet Girona (divendres, 21.00h. DAZN) ha de servir als manresans per recuperar les bones sensacions que havien deixat les victòries consecutives davant Slask Wroclaw, San Pablo Burgos i Casademont Saragossa. Un calendari tan dens té la sort o la desgràcia de no poder pensar massa en els duels anteriors. De la mateixa forma que el conjunt bagenc no va poder gaudir del triomf a Saragossa tampoc tindrà temps d'encaparrar-se massa amb la contundent desfeta encaixada a Jerusalem dimarts passat. El Nou Congost presentarà una vegada més un ple gairebé absolut.
Ferran Bassas i Eli Brooks debutaran davant la seva nova afició després d'haver jugat quatre partits consecutius com a visitants. Bassas ja coneix les sensacions de jugar al Nou Congost com a rival defensant les samarretes de Joventut, CB Canarias i Gran Canaria. En canvi, Brooks només coneix l'ambient del pavelló manresà vestit de carrer el mateix dia que es va anunciar el seu fitxatge.
La convocatòria del Baxi Manresa per enfrontar-se al Bàsquet Girona serà la mateixa de les darreres setmanes. Dani Pérez i Hugo Benítez continuen amb el seu procés de recuperació i segueixen fora del roster. Max Gaspà ha fet el seu primer entrenament amb els companys després de la seva lesió, però haurà d'esperar una mica més per entrar a la llista de convocats.
El Bàsquet Girona arriba amb bon estat d'ànim després d'haver derrotat el Hiopos Lleida fa una setmana a Fontajau. Els argentins Juan Fernández i Pepe Vildoza van ser dos jugadors claus d'un equip que compta amb la bona temporada que està fent Martinas Geben. Aquest bon resultat contrasta amb el rendiment de l'equip gironí fora de casa on encara no ha guanyat cap partit.
Ocampo explica que el Bàsquet Girona arriba en un bon moment i en destaca la seva competitivitat com ja va demostrar davant la Laguna Tenerife. El gallec prefereix no centrar-se en individualitats i se centra més en un bloc que "ha fet una passa endavant".
Alfonso Olivares, Alberto Baena i Yasmina Alcaraz són els àrbitres designats.