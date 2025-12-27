La seriositat i la constància guien el Baxi Manresa a Saragossa (83-95)

El Baxi Manresa més seriós de la temporada s'ha imposat al Casademont Saragossa en un partit en què ha dominat la major part de minuts. Pierre Oriola ha estat el líder de l'equip bagenc. El targarí ha comptat amb l'ajuda d'Agustín Ubal, Marcis Steinbergs i Ferran Bassas. També és destacable el partit d'Álex Reyes. L'extremeny s'ha ‘quedat' en vuit punts però ha capturat onze rebots. El Baxi Manresa ha sumat la segona victòria en Lliga Endesa fora de casa i la cinquena en el total de la temporada. L'objectiu de mínims de la permanència és una mica més a prop.
Eli Brooks, Retin Obasohan, Álex Reyes, Louis Olinde i Pierre Oriola han estat els cinc jugadors titulars del Baxi Manresa. Trae Bell-Haynes, Santi Yusta, DJ Stephens Devin Robinson i Christ Koumadje, els del Casademont Saragossa. Els bagencs han sortit amb una gran intensitat en defensa aconseguint que els jugadors locals esgotessin dos cops la possessió. Les cistelles d'Oriola i Brooks donaven una primera renda al Baxi Manresa (0-5, minut 2). Robinson ha reaccionat per part del Casademont Saragossa amb quatre punts seguits. El partit duia un ritme força alt i era agraït per a l'espectador. Els de Diego Ocampo dominaven el marcador amb l'excepció de l'11-10 gràcies a un 2+1 de Bojan Dublevic. Agustín Ubal s'ha convertit en protagonista quan ha anotat sis punts seguits. L'aportació de l'uruguaià ha estat clau perquè el Baxi Manresa acabés per davant els primers deu minuts (16-17).
Els dos primers anotadors del primer quart, Oriola i Brooks, ho han estat també del segon. El Baxi Manresa seguia mossegant en defensa i recuperava pilotes a les mans de Ferran Bassas i Eli Brooks. Els bagencs seguien resistint al capdavant amb petits marges. El desencert ha passat a ser la tònica dominant. Koumadje, des del tir lliure, ha avançat els locals per segon cop en tota la primera part. L'equip bagenc ho ha esmenat ràpidament. Reyes hi ha tingut una contribució important quan ha forçat intel·ligentment una personal quan llançava de tres. L'extremeny ha arrodonit els primers vint minuts amb la captura de vuit rebots. Brooks ha tancat la primera part amb una cistella al límit que concedia una màxima renda al seu equip (28-34).
Oriola també ha estat el primer en anotar pel Baxi Manresa al tercer període. El targarí era el clar líder anotador del Baxi Manresa. Pel Casademont Saragossa, apareixien jugadors com Yusta i Bell-Haynes. Robinson també anotava i posava els aragonesos per davant una altra vegada (42-41, minut 24). Per primera vegada, els locals dominaven el ritme de partit. Yusta començava a fer mal als manresans però Ubal responia per part del Baxi Manresa. L'uruguaià ha entrat novament en ratxa i tant era capaç d'anotar com de forçar personals als rivals. Bassas també l'encertava des de la línia de tres i trencava la bona ratxa que havien aconseguit els aragonesos (48-52, minut 27). La producció ofensiva del Baxi Manresa no s'ha aturat. Reyes i Steinbergs també l'han encertat des dels 6,75. I Grant Golden ha trobat bones posicions sota l'anella (56-62).
Steinbergs ha reforçat les opcions de victòria del Baxi Manresa des de la seva distància preferida. Oriola visitava la línia del tir lliure per posar el seu equip deu punts per sobre (60-70, minut 3). Una recuperació de Brooks acabava amb personal de Yusta i una tècnica sobre el madrileny. Els d'Ocampo posaven la directa cap a la victòria. Novament, Oriola estava excels. L'avantatge dels bagencs ha arribat als 16 punts quan encara quedaven més de sis minuts per acabar. L'experiència de fa una setmana a Burgos havia de servir per no donar el partit per sentenciat. De fet, ha servit. Els darrers intents de reacció del Casademont Saragossa han trobat sempre resposta amb l'aportació de Bassas, Ubal i Steinbergs. Els de Jesús Ramírez estaven fora de sí i rebien una nova tècnica personalitzada en Marco Spissu. Al final, dotze punts de renda que podrien haver estat alguns més (83-95).
Incidències: Óscar Perea, Iyán González i Guillermo Ríos han arbitrat el partit. Sense eliminats.