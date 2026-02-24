Alicia Hernández bat el rècord d'Europa màster F65 de triple salt en pista coberta

La saltadora de l'Avinent Manresa Alicia Hernández va establir dissabte passat a València un nou rècord d'Europa màster F65 de triple salt en pista coberta, després d'aconseguir una marca de 9,07 metres. Amb aquest registre, l'atleta manresana supera en tres centímetres l'anterior millor marca continental, que era de 9,04 metres.
Un rècord vigent des de 2007
El rècord europeu fins ara vigent pertanyia a l'atleta belga Edith Graff, que el va aconseguir el 25 de març del 2007 en el Campionat d'Europa màster indoor celebrat a Hèlsinki. Gairebe dinou anys després, Hernández ha aconseguit rebaixar aquella plusmarca i situar el nom del club bagenc en l'atletisme màster continental.
La fita es va produir en el transcurs d'una competició disputada a València, on l'atleta va completar un concurs molt regular que li va permetre assolir la nova millor marca europea de la categoria F65, corresponent a esportistes de 65 a 69 anys.
Un rècord mundial inabastable
Malgrat aquest èxit continental, el rècord mundial indoor F65 continua en mans de l'atleta japonesa Akiko Ohinata, que ostenta una marca de 9,86 metres. Aquest registre es manté com la millor referència mundial de la categoria.