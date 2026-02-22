22 de febrer de 2026

Anna Recuenco, campiona d'Espanya sub16 de disc a Castelló

La llançadora de l'Avinent Manresa s'imposa amb un millor intent de 43,18 metres

  • Anna Recuenco s'ha proclamat campiona d'Espanya en llançament de disc a Castelló -

Publicat el 22 de febrer de 2026 a les 20:26

La llançadora de l'Avinent Manresa Anna Recuenco s'ha proclamat aquest dissabte campiona d'Espanya sub16 en la final de disc dels Campionats d'Espanya de Llançaments Llargs d'Hivern disputats a Castelló.

Recuenco ha assegurat el títol en el sisè i últim intent, quan ha enviat l'artefacte fins als 43,18 metres, una marca que li ha permès superar les seves rivals en una final molt ajustada.

Un sisè llançament decisiu

Fins aleshores, el concurs estava encapçalat per Aina Velasco (CE Penedès), que en el cinquè intent havia situat el disc en 42,00 metres. El tercer lloc del podi ha estat per a la gallega Ángela Lendoiro (CA Narón), amb un millor registre de 41,14 metres.

Mar Santanach, quarta en martell sub23

En la mateixa competició també cal destacar l'actuació de la santfruitosenca Mar Santanach, que ha finalitzat quarta en la final de martell sub23. Santanach ha signat un concurs molt sòlid i en el cinquè intent ha assolit una marca de 53,21 metres, quedant-se a tocar del podi.

