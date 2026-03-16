El judo del Bages i el Moianès suma 13 medalles a la Copa Catalunya Infantil

El Centre de Tecnificació de Judo del Bages i Moianès (CTJBM) ha tornat a demostrar el seu potencial aquest cap de setmana a la Copa Catalunya Infantil 2026 amb un total de tretze medalles. Els resultats dels judokes dels clubs Esport7, Club Judo Moià i Club Judo Ripoll han permès assegurar diverses classificacions per al proper Campionat d'Espanya.
Hegemonia del CTJBM a la competició
La cita, una de les més importants del calendari formatiu del judo català, ha confirmat el bon moment de l'equip del CTJBM, que ha aconseguit una destacada collita de metalls gràcies a l'actuació dels seus esportistes.
En categoria femenina, han brillat especialment les medalles d'or de Suri Gundin (Esport7) en -48 kg, Helena Busquets (Club Judo Moià) en -52 kg i Noa Lozano (Esport7) en +63 kg. També han pujat al podi Lotta Gállego (Esport7), plata en -40 kg; Nina Rafat (Esport7), plata en -48 kg; i Laia Coma (Club Judo Moià), plata en -57 kg. El bronze en aquesta mateixa categoria ha estat per a Júlia Herrero (Esport7).
Cal destacar que Bruna Rafat (Esport7), en -44 kg, ja havia aconseguit la classificació directa per al Campionat d'Espanya a través del circuit de Copes Espanya i per aquest motiu no ha participat en la competició.
Bons resultats també en categoria masculina
En categoria masculina, Guillem Domingo (Club Judo Moià) s'ha proclamat campió en -55 kg i Martí Vinyals (Club Judo Moià) ha fet el mateix en -42 kg, categoria en què el seu company Oriol Corcuera ha obtingut la medalla de plata. També han aconseguit plata Oriol López (Club Judo Ripoll), en -46 kg.
El bronze ha estat per a Damià Bujor (Esport7) en -60 kg. Per la seva banda, Yuri Bordallo ha finalitzat setè en -50 kg, mentre que Joan Montes (Esport7), en -42 kg, no ha pogut aconseguir resultat. En aquesta mateixa categoria, Gerard Casasayas (Esport7) tampoc no ha participat perquè ja tenia assegurada la seva plaça directa per al Campionat d'Espanya.
Medalla també a la Segona Divisió
En la competició de Segona Divisió, Èric Fernández (Club Judo Moià) ha aconseguit la medalla de bronze en la categoria de -38 kg. En aquesta jornada també hi han pres part David Basora (Club Judo Moià) i Òscar Artero (Esport7).
Amb aquests resultats, una part important de l'equip ja té garantida la seva presència al proper Campionat d'Espanya, a l'espera dels resultats de la Copa Catalunya Cadet i de la resolució de les places extra. Precisament, la propera cita de l'equip serà aquest cap de setmana amb la disputa de la Copa Catalunya en categoria cadet.