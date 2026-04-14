Una pancarta gegant a la Seu crida a la mobilització contra ICL al Bages

Un grup de persones ha penjat una pancarta de grans dimensions a la basílica de la Seu de Manresa per anunciar la mobilització que Revoltes de la Terra i Boicot ICL han convocat al Bages del 17 al 19 d'abril. L'acció serveix de preludi a una acampada i diverses protestes que volen reunir milers de participants contra l'activitat de la multinacional.
Una acció simbòlica al centre de Manresa
La Seu de Manresa ha aparegut amb una pancarta gegant amb el lema Ni sang a Palestina, ni sal al Llobregat, en una acció reivindicativa que busca visibilitzar la mobilització prevista per als pròxims dies al territori.
L'acció ha estat impulsada per persones vinculades als col·lectius convocants i situa el focus tant en la defensa del medi ambient com en la denúncia de conflictes internacionals, connectant diferents lluites sota un mateix missatge.
Tres dies d'acampada i mobilització
Revoltes de la Terra i Boicot ICL han convocat una acampada del 17 al 19 d'abril al Bages que preveu reunir milers de persones. L'organització calcula que la trobada podria superar els 4.000 participants.
El programa inclourà xerrades, tallers, debats, concerts i activitats infantils, combinades amb mobilitzacions reivindicatives. El moment central serà dissabte al migdia, amb una gran protesta contra la multinacional ICL.
La ubicació concreta de l'acampada no es farà pública fins divendres a les 7 del vespre.
Inici de les accions a Santpedor i Sallent
La convocatòria començarà divendres a les 5 de la tarda amb cercaviles reivindicatives a Santpedor i Sallent, que donaran el tret de sortida a tres dies d'activitat intensa.
Aquesta fórmula combina accions descentralitzades amb una acampada central, amb l'objectiu d'implicar població de diferents punts del territori.
Una mobilització que vol créixer
Els impulsors de la iniciativa recorden que el maig passat ja van aconseguir reunir unes 3.000 persones en una acció similar a Mont-roig del Camp, i confien a ampliar aquesta xifra en aquesta nova convocatòria al Bages. La mobilització incorpora també la defensa del poble palestí, sumant aquesta causa a les reivindicacions ecologistes i del món rural.
Denúncia ambiental i crida a l'acció
Els col·lectius convocants situen com a objectiu principal denunciar els impactes ambientals associats a l'activitat d'ICL, especialment pel que fa a la contaminació i la salinització de les aigües del Llobregat. En aquest sentit, defensen la necessitat d'impulsar un procés de regeneració ambiental i posar fi a un conflicte que s'arrossega des de fa un segle.
Amb aquesta mobilització, aspiren a reforçar el debat col·lectiu, experimentar noves formes d'organització i passar a l'acció per transformar la situació al territori.