Revoltes de la Terra convoca tres dies d'accions al Bages contra l'empresa minera ICL

El moviment Revoltes de la Terra ha convocat tres dies d'accions al Bages del 17 al 19 d'abril contra l'empresa israeliana ICL, responsable de l'explotació de les mines de potassa de Súria i Sallent. La mobilització es farà amb el suport de la campanya Boicot ICL i altres col·lectius locals i de solidaritat amb Palestina.
Tres dies de mobilitzacions al Bages
Revoltes de la Terra ha anunciat una nova convocatòria de mobilització al Bages els dies 17, 18 i 19 d'abril amb l'objectiu de denunciar l'activitat de l'empresa israeliana ICL (Israel Chemicals Ltd), que explota les mines de potassa a Súria i Sallent. El moviment ha fet pública la crida aquest dilluns i planteja una "acció massiva" per denunciar el que considera l'impacte ambiental de l'activitat minera i reclamar l'aturada de la contaminació del riu Llobregat.
Segons expliquen, la convocatòria s'organitza en aliança amb la campanya Boicot ICL i amb altres moviments locals i col·lectius de solidaritat amb Palestina.
Un moviment de defensa del territori
Revoltes de la Terra es defineix com una dinàmica de lluita que articula diferents processos de defensa del territori als Països Catalans. El moviment recorda que al maig de l'any passat va reunir prop de 3.000 persones en una acampada a Mont-roig del Camp i assegura que ara vol situar el Bages com a nou escenari de mobilització.
Segons el col·lectiu, la convocatòria pretén posar el focus en la situació ambiental vinculada a l'activitat minera a la comarca.
Denúncia de la contaminació i crida a "fer fora" l'empresa
Entre els objectius de la convocatòria, Revoltes de la Terra planteja "fer fora la multinacional ICL del territori", a qui acusen de continuar contaminant el riu Llobregat malgrat l'existència de sentències judicials sobre aquesta qüestió.
El moviment també vincula la mobilització amb la campanya internacional de Boicot, Desinversions i Sancions (BDS) contra l'Estat d'Israel, que inclou l'empresa entre els seus objectius. Segons els convocants, ICL es beneficia de l'explotació de recursos en territoris palestins i manté vincles amb l'exèrcit israelià.
Crítiques a l'impacte ambiental de la mineria
Un altre dels eixos de la convocatòria és la denúncia de l'impacte ambiental de l'activitat minera, especialment per l'acumulació de muntanyes de sal i de runam procedents de l'explotació de potassa. Segons Revoltes de la Terra, aquests dipòsits continuen creixent malgrat les conseqüències que, segons afirmen, tenen sobre l'hàbitat, els aqüífers i els ecosistemes.
El moviment considera que aquesta situació representa un problema ambiental de llarg recorregut i reclama mesures per revertir-la.
Reivindicació de processos de regeneració del territori
Finalment, el moviment també planteja la necessitat d'impulsar processos de regeneració territorial que impliquin el veïnat i les plantilles vinculades a l'activitat minera. Segons el comunicat, aquests processos haurien de servir per restaurar els vincles amb el territori i garantir un futur sense amenaces ambientals.
Revoltes de la Terra defensa que els actors que consideren responsables de la situació -ICL i la Generalitat- haurien d'aportar els recursos necessaris per fer possibles aquests processos de regeneració.