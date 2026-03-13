Navàs recupera la seva mítica cronoescalada ciclista 13 anys després

Navàs acollirà els dies 18 i 19 d'abril la segona edició de La Cíclica, un esdeveniment esportiu dedicat al món de la bicicleta que combinarà competició i activitats populars en el marc de la 94a Fira de Primavera. La iniciativa està pensada per a ciclistes de totes les edats i nivells i inclourà dues proves principals, una cronoescalada fins a Castelladral i un circuit tancat d'obstacles dins el recinte firal.
Una cronoescalada fins a Castelladral
La primera de les proves serà El Repte a Castelladral, que se celebrarà dissabte 18 d'abril a les 10 del matí. Es tracta d'una cronoescalada de 12 quilòmetres i prop de 380 metres de desnivell sobre asfalt, amb sortida al passeig Ramon Vall de Navàs i arribada a l'església de Castelladral.
Amb aquesta cursa, l'Ajuntament recupera l'esperit de la històrica cronoescalada entre Navàs i Serrateix que durant 26 anys va organitzar el Club Ciclista Alt Llobregat Pla i Baixada dins la Fira de Primavera, fins a la seva última edició l'any 2013.
Un circuit d'obstacles dins la Fira
La programació continuarà el mateix dissabte a 2/4 de 5 de la tarda amb La Revolta, una prova de short track que es disputarà en un circuit tancat d'obstacles situat dins el recinte firal. La cursa consistirà a completar voltes en un recorregut amb bots, terra i diferents dificultats, amb eliminatòries entre participants.
Aquesta modalitat neix de la iniciativa d'un grup de ciclistes de Navàs que volien impulsar una competició curta i intensa, pensada per oferir espectacle i emoció tant als participants com al públic.
Activitats vinculades al món de la bicicleta
A més de les curses, la Fira de Primavera també inclourà diversos estands relacionats amb el món de la bicicleta, situats a prop de la zona de competició, on empreses i entitats donaran a conèixer productes i serveis vinculats a aquest esport.
La Cíclica està organitzada per l'Ajuntament de Navàs amb la col·laboració del Club Ciclista Alt Llobregat Pla i Baixada, el Centre Excursionista de Navàs i diferents colles locals d'aficionats a la bicicleta, amb l'objectiu de convertir la fira en un punt de trobada per als amants del ciclisme.