El Joanenc allarga la bona ratxa i té les places de permanència a tocar

La jornada a Primera Catalana ha deixat resultats destacats per als equips del Bages, amb el Joanenc sumant la tercera victòria consecutiva per acostar-se a la permanència i el Gimnàstic Manresa consolidant-se a la zona alta. El Cardona ha rescatat un empat en un partit molt intens, mentre que la Pirinaica ha encaixat una nova derrota.
El Joanenc creu en la permanència
El Joanenc continua en clara línia ascendent i ha sumat tres punts vitals després de superar per 2-1 la UE Sants en un duel tens que s'ha resolt en els últims instants. Biel Castilla ha avançat els locals al minut 24, però els barcelonins han empatat al 72 amb un gol d'Ivan Miñano.
Quan semblava que el partit acabaria en empat, Omar Hortal ha fet el 2-1 al minut 89, desfermant l'eufòria local. El tram final ha estat marcat per una tangana que ha acabat amb fins a sis jugadors amonestats, un d'ells expulsat.
El Cardona remunta un partit complicat
El Cardona ha signat un empat de mèrit (3-3) contra l'APA Poble Sec després de capgirar un marcador advers de 1-3 a falta de vint minuts. Els visitants s'han avançat molt aviat amb gols de Blanco i Muñoz, als minuts 3 i 5, i Quim Solé ha ampliat distàncies al minut 63.
Els bagencs han reaccionat amb un gol de penal de Ratera a l'inici de la segona part i han culminat la remuntada amb dianes de Querol i Rafel Pérez, aquest últim ja al minut 89. El partit també ha estat marcat per la tensió, amb diverses amonestacions i una expulsió en el tram final.
La Pirinaica ensopega de nou
La Pirinaica ha encaixat la segona derrota consecutiva en caure per 3-2 al camp de la Unificación Llefià. Els locals s'han avançat amb un gol de Mongares, i tot i que Altimira ha empatat a la represa, els badalonins han tornat a colpejar amb dos gols més.
Morell ha retallat distàncies al minut 78, però els manresans no han pogut evitar una derrota que els manté lluny de les places de promoció d'ascens.
El Gimnàstic Manresa s'imposa amb autoritat
El Gimnàstic Manresa ha protagonitzat la sorpresa de la jornada en derrotar amb claredat (3-0) el Turó Peira, un dels equips capdavanters del grup. Els manresans s'han avançat amb un gol en pròpia porta de Ramírez al minut 14.
Fink ha ampliat l'avantatge poc després i, ja en el tram final, Klemme ha certificat la victòria amb el tercer gol. Amb aquest resultat, el Gimnàstic es consolida a la part alta de la classificació.