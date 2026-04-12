El Covisa Manresa cau amb contundència davant el CN Sabadell (5-10)

El Covisa Manresa ha patit una derrota massa àmplia contra el CN Sabadell (5-10) en un partit intens i amb alternatives, marcat per errors defensius dels bagencs i l'efectivitat visitant en els minuts finals.
Un partit obert que es complica abans del descans
El duel ha començat amb ritme alt i ocasions a les dues porteries. El CN Sabadell s'ha avançat ben aviat, però el Covisa Manresa ha reaccionat amb encert per capgirar el marcador amb gols d'Héctor i Bermusell. Tot i això, els visitants han aprofitat desajustos defensius per tornar-se a posar per davant i marxar al descans amb un ajustat 2-3.
La segona part sentencia el duel
A la represa, el partit ha mantingut el seu caràcter obert, però una expulsió ha condicionat els locals, que han vist com el Sabadell ampliava diferències. Tot i els intents de reacció, amb gols de Mellado i Santa que han situat el 5-6, els manresans no han pogut culminar la remuntada.
En els darrers minuts, el Covisa Manresa ha arriscat amb el joc de cinc, però els sabadellencs ho han aprofitat per ampliar el marcador fins al 5-10 final, un resultat excessiu pel que s'ha vist sobre la pista. Tot i la derrota, els bagencs es mantenen pràcticament salvats, tot i que encara no de manera matemàtica.