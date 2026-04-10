El Covisa Manresa rep el CN Sabadell amb la permanència a tocar

El Covisa Manresa rebrà aquest dissabte 11 d'abril a 1/4 de 7 de la tarda el CN Sabadell al pavelló del Pujolet amb l'objectiu d'apropar-se definitivament a la permanència a la Segona Divisió B. L'equip de Jairo Molero arriba al partit marcat per les baixes i una setmana complicada, mentre que els visitants es presenten com el tercer classificat i en plena lluita pel play-off d'ascens.
Un partit clau per assegurar la permanència
El conjunt manresà afronta el duel amb la possibilitat de segellar matemàticament la permanència a falta de tres jornades per acabar la lliga. Perquè això sigui possible, el Covisa Manresa haurà de guanyar el seu partit i esperar una derrota del Lleida a la pista del Canet.
Tot i aquesta oportunitat, els bagencs no arriben en les millors condicions. La setmana ha estat marcada per l'absència de jugadors als entrenaments per lesions i per la disputa del partit de Copa Catalunya, factors que han condicionat la preparació del duel.
Baixes i dubtes físics a la plantilla
L'equip entrenat per Jairo Molero intentarà recuperar efectius de cara al partit, tot i que ja es preveuen baixes segures com les de Checa i Uri Jo. A més, diversos jugadors arrosseguen molèsties físiques i hauran de competir sense estar al cent per cent.
Una de les possibles bones notícies és la recuperació de Jordi Sànchez, que es va reservar en el partit de Copa i podria tornar a la convocatòria per reforçar l'equip en un enfrontament exigent.
Un rival sòlid en zona alta
El CN Sabadell arribarà a Manresa amb bones sensacions i ocupant la tercera posició de la classificació amb 50 punts, en zona de play-off d'ascens. Els sabadellencs presenten uns registres sòlids, especialment com a visitants, amb només dues derrotes en tretze desplaçaments.
Tot i haver marcat els mateixos gols que el Covisa Manresa, 95, la diferència entre els dos equips es troba en la solidesa defensiva, amb 74 gols encaixats pel Sabadell per 109 dels manresans.