El Covisa Manresa cau a Salou i queda eliminat de la Copa Catalunya

El Covisa Manresa ha quedat eliminat de la Copa Catalunya després de perdre per 2-1 a la pista del Salou en un partit marcat per les nombroses baixes dels bagencs i per la manca de fluïdesa en el joc.
Un inici advers per als manresans
El conjunt manresà es presentava al partit amb fins a sis absències, entre lesionats i jugadors que no podien disputar la competició. Aquesta situació es va notar des de l'inici, amb un equip poc intens que va veure com el Salou s'avançava ben aviat en el marcador. Vindez feia l'1-0 al minut 2 amb un xut exterior.
Tot i un primer temps amb alternatives, els locals es mostraven més còmodes sobre la pista. Aaron, però, aconseguia empatar abans del descans (1-1), donant aire als bagencs després d'una primera meitat discreta.
Poc encert i cop definitiu
A la represa, el partit va seguir una dinàmica similar, amb un Covisa Manresa poc fluid i un Salou que generava perill en diverses arribades. El joc es va aturar durant més de vint minuts per l'atenció mèdica al jugador local Marc Nadal, que va haver de ser evacuat en ambulància, tot i que el seu estat és òptim.
Després de la represa, els manresans van fer un pas endavant i van disposar de diverses ocasions, especialment a través d'Héctor Albadalejo. No obstant això, en el millor moment visitant, Haronda feia el 2-1 al minut 34, un cop que resultaria definitiu.
Sense premi final
En els darrers minuts, el Covisa Manresa va buscar l'empat sense èxit. Aaron va tenir l'última oportunitat amb un xut exterior que no va trobar porteria.
Amb aquesta derrota, els bagencs queden fora de la Copa Catalunya i ja pensen en el proper compromís de lliga davant el Club Natació Sabadell, on esperen recuperar efectius.