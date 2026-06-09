Eli Brooks no seguirà al Kids&Us Manresa

Continua la marxa de jugadors del Kids&Us Manresa. Eli Brooks es converteix en el tercer jugador que no seguirà sota les ordres de Diego Ocampo la propera temporada després que Dani Pérez acabés una etapa de set temporades al Bages i que l'agent de Gustav Knudsen anunciés la marxa del danès a la lliga universitària dels Estats Units d'Amèrica.\r\n\r\nL'adeu de Brooks l'ha comunicat el club bagenc aquest dimarts al migdia a través de les seves xarxes socials on agraïa el temps que el nord-americà ha estat a Manresa. També li desitja sort en el seu futur professional.\r\n\r\nBrooks va arribar a Manresa el desembre per reforçar unes posicions exteriors molt tocades per les lesions i la sortida d'Alfonso Plummer. Aquell mateix dia també es va anunciar el fitxatge de Ferran Bassas.\r\n\r\nLes lesions han fet força la punyeta a Brooks que s'ha perdut vuit dels vint-i-cinc partits de la Lliga Endesa que es van disputar des de la seva incorporació. La majoria de lesions han estat de caràcter muscular. Però quan ha estat en condicions ha ofert un bon rendiment amb unes mitjanes de 8,9 punts, 2,6 rebots, 2,9 assistències i un 9,8 de valoració en 20 minuts sobre el parquet. Aquestes xifres i el fet de disposar de passaport irlandès el converteixen en un jugador llaminer per equips amb més potencial que el Kids&Us.\r\n