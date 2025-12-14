Ferran Bassas reforçarà la posició de base del Baxi Manresa

El Baxi Manresa ha anunciat la segona incorporació del dia. Poques hores després de fer pública l'arribada del combo nord-americà Eli Brooks, el conjunt bagenc ha comunicat que també ha fitxat fins a final de temporada el base Ferran Bassas. Primer, el Morabanc Andorra, club de Bassas fins a aquest diumenge, ha anunciat la sortida del jugador i després el Baxi Manresa n'ha anunciat l'arribada. El base barceloní té 33 anys i amida 1,81 metres.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEsports\r\nEl Baxi Manresa anuncia la incorporació d'Eli Brooks Xavier Sucarrats\r\n\r\n\r\n \r\n\r\nBassas és un jugador experimentat amb onze temporades a la Lliga Endesa repartides entre el Joventut, CB Canarias, Burgos, Gran Canaria i Morabanc Andorra. Amb els pirinencs, aquesta temporada ha intervingut en set partits però amb tan poc protagonisme que ha provocat que en demanés la sortida. Curiosament, Bassas va debutar a l'ACB al Nou Congost vestint la samarreta del Joventut.\r\n