El Baxi Manresa buscarà l'impossible a València

El Baxi Manresa visitarà un rival, el València Bàsquet, (diumenge, 19.00h. DAZN) en un escenari on mai ho ha fet. Els taronja han estrenat pavelló aquesta temporada amb la construcció del Roig Arena que té una capacitat de 15.600 espectadors. L'èxit de públic ha estat constant. La inauguració en partit oficial contra la Virtus de Bolonya va registrar una assistència del 14.600 espectadors i la mitjana s'enfila per sobre els 12.000.
L'imponent pavelló no serà l'únic ni el principal enemic del Baxi Manresa. El principal problema que haurà de gestionar Diego Ocampo serà l'estat físic de la plantilla. Eli Brooks no viatjarà a València afectat per una lesió de la qual se n'han de saber més coses durant la jornada de dissabte. El base ja arrossega la lesió des de fa dies. Al tram final del partit contra el Bàsquet Girona, Ocampo va decidir treure'l de la pista "perquè al final feia vergonya. Estava plorant".
De la resta de lesionats, Max Gaspà és qui està més a prop de tornar a la dinàmica de l'equip. El jove jugador no ha pogut fer cap entrenament. El Baxi Manresa ha utilitzat el partit contra el Real Madrid a la Lliga U22 com un entrenament per posar en forma en jugador. Gaspà ha jugat 19 minuts i ha anotat 2 punts. Per la seva part, Dani Pérez i Hugo Benítez van més lents en el seu procés de recuperació. En tots dos casos són lesions musculars i en cap cas es forçarà la recuperació.
Un altre handicap que haurà de gestionar el Baxi Manresa és el cansament que arrossega. El gallec va explicar en la roda de premsa posterior a la derrota contra el Bàsquet Girona que "a partir del minut 26 o 27, ens hem fos i les rotacions no ens han ajudat". Malgrat aquestes males sensacions, Ocampo no retreu res als seus jugadors i expressa que "no els puc retreure res. S'hi estant deixant les banyes".
El poc marge entre partit i partit no deixa massa temps per preparar res contra el València Bàsquet. Aquest espai el dedicarà més el Baxi Manresa a intentar recuperar els jugadors tant en l'aspecte físic com el mental. "Poc més pots preparar", va dir Ocampo en roda de premsa.
El València Bàsquet arriba al partit en un gran moment de forma. Els valencians són líders de l'Eurolliga i segons a la Lliga Endesa. Divendres, van passar per sobre del Bilbao Basket a Miribilla on es van imposar per 72 a 116. Els 79 punts que van aconseguir a la segona part signifiquen una xifra rècord. L'anotació va estar molt repartida entre els dotze jugadors que va utilitzar Pedro Martínez. El màxim anotasdor va ser Jean Montero amb 22 punts.
Martín Caballero, Joaquín García González i Cristóbal Sánchez Cutillas arbitraran el partit.