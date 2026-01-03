Diego Ocampo: «No puc demanar més a l'equip»

El tècnic del Baxi Manresa, Diego Ocampo, ha anunciat que Eli Brooks ha jugat lesionat contra el Bàsquet Girona. Malgrat fer un bon partit hi ha hagut un moment en què ja no es podia esprémer el nord-americà. Tot i que els problemes ja venen del partit anterior com el Hapoel Jerusalem ha estat el mateix jugador qui ha demanat jugar. Aquest dissabte serà sotmès a proves per saber l'abast d'una lesió que "no pinta bé". L'únic segur és que Brooks no viatjarà a València.\r\n\r\nCentrat en el partit, Ocampo ha explicat que "hem tingut un mal inici concedint triples. A més, ells han dominat el rebot". Després, el Baxi Manresa ha millorat i ha acabat la primera part amb unes bones sensacions que s'han mantingut a l'inici del tercer període. Fins que els bagencs s'han aturat i el Bàsquet Girona ho ha sabut llegir. "Cap al minut 27 l'equip s'ha fos". Al final, s'ha arribat en un cara o creu en què el Baxi Manresa ha jugat malament les últimes jugades. Tot i això, Ocampo ha dit que "no li puc demanar més a l'equip". \r\n\r\nLa principal preocupació d'Ocampo és recuperar uns jugadors que veu molt castigats físicament. \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEsports\r\nEl Baxi Manresa cau contra el poder de Martinas Geben (95-97) Xavier Sucarrats\r\n\r\n\r\nMoncho Fernández fa una valoració radicalment diferent a la de Diego Ocampo\r\n\r\nEl cantó gironí respirava una alegria expressada per un Moncho Fernández que ha resumit el partit utilitzant paraules molt semblants a les de Diego Ocampo però canviant el signe. L'inici i i el final han estat bons per part del Bàsquet Girona mentre que els períodes intermedis han estat clarament bagencs. Fernández ha destacat les bones accions de Pepe Vildoza i Martinas Geben.\r\n\r\nTot i el triomf, Fernández no pensa en la Copa sinó en el proper partit que el Bàsquet Girona jugarà aquest diumenge contra el Bilbao Basket. \r\n