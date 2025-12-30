El Baxi Manresa cau apallissat a l'infern de Jerusalem (105-69)

Derrota claríssima del Baxi Manresa al Pais Arena, que ha viscut un gran ambient. L'afició del Hapoel Jerusalem ha omplert el pavelló, ha cantat, ha animat i ha xiulat sense causar cap mena d'incident. Després de la bona primera part dels bagencs ningú podia sospitar una diferència tan contundent de l'equip que dirigeix Diego Ocampo. Un parcial de 27-8 al tercer quart ha girat radicalment el guió d'un partit que semblava que podia ser competit. Els darrers deu minuts només han servit per confirmar una mala segona part del Baxi Manresa que queda amb sis victòries i sis derrotes.
Eli Brooks, Retin Obasohan, Álex Reyes, Marcis Steinbergs i Grant Golden han estat els cinc jugadors titulars del Baxi Manresa. Jared Harper, Kadeen Carrington, Yoved Zoosman, Nimrod Levi, i Austin Willey, els del Hapoel Jerusalem. Els dos equips han començat anotant de tres en tres en els seus dos primers atacs. Poc a poc, l'equip israelià s'ha fet amb el comandament gràcies a un major potencial físic. Carrington era el principal estilet del Hapoel Jerusalem (15-8, minut 6). Mentre que els locals anotaven amb una gran facilitat, el Baxi Manresa li costava molt encistellar. Ocampo no ho veia gens clar i demanava el seu segon temps mort encara dins els primers deu minuts. Els bagencs han aconseguit acostar-se amb l'encert exterior de Pierre Oriola i Ferran Bassas, una ràpida contra d'Agustín Ubal i una clara millora en defensa. Dos tirs lliures d'Oriola han deixat el Baxi Manresa només un punt per sota el rival quan havia arribat a perdre per deu (23-22, minut 10).
Oriola ha continuat el seu idil·li des de la llarga distància per igualar el partit. Harper treia amb astúcia tres tirs lliures quan ha rebut una personal de Brooks encara en camp propi i ha fet veure que volia llançar a cistella. Els locals han aconseguit una renda de cinc punts. De nou, el Baxi Manresa ha reaccionat des de la llarga distància. Aquest cop, gràcies a la punteria de Reyes. Però ha estat Ubal qui ha fixat l'empat al marcador molta estona després de la darrera igualada. Posteriorment, Golden estrenava el seu compte particular per posar els bagencs per davant per primer cop des del 3-6 (34-37, minut 17). Eren els millors moments del Baxi Manresa a la primera part que tenia com a punt feble el rebot defensiu. Les segones oportunitats que han tingut els hebreus han impedit que els bagencs obrissin forat. Bassas ha tancat els primers vint minuts amb un triple al límit que deixava un gran regust de boca a l'equip d'Ocampo (45-49).
El Baxi Manresa ha respost la sortida del Hapoel Jerusalem després del descans. Però la resposta no ha estat duradora. Les pilotes perdudes en atac han permès que els locals capgiressin el marcador i dominessin el ritme del partit. Els llançaments de tres havien canviat de cantó i el rebot tornava a ser un punt feble. De nou, els deu punts de desavantatge han tornat al marcador (63-53, minut 27). El temps mort demanat per Ocampo no ha canviat massa el panorama. El Baxi Manresa només ha anotat vuit punts al tercer període i ha encarat els darrers deu minuts amb quinze punts en contra (72-57).
L'inici del quart període ha confirmat la dinàmica dels deu minuts anteriors. El Baxi Manresa seguia sense trobar un patró de joc que li permetés arribar al tram final amb opcions de competir el partit. Els últims minuts han estat ja un suplici per a un equip que desitjava que el rellotge arribés zero. Un triple de Gerard Fernández ha estat gairebé l'única bona notícia per al Baxi Manresa a la segona part. El 105-69 (36 punts) és la desfeta més gran que ha rebut l'equip bagenc en competicions europees. I els 105 punts encaixats són la segona pitjor marca en contra.
Incidències: Ilija Belosevic (Sèrbia), Marcin Kowalski (Polònia) i Franko Gracin (Croàcia) han estat els àrbitres del partit.