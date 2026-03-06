Maria Nicolau tancarà les Jornades Gastronòmiques del Camí Ignasià a Manresa

La mediàtica cuinera Maria Nicolau serà una de les protagonistes de la novena edició de les Jornades Gastronòmiques del Camí Ignasià, que se celebraran els dies 21 i 22 de març a Manresa amb un programa d'activitats culinàries, tastos i un mercat de productors. Nicolau serà l'encarregada de tancar les jornades amb una mostra de cuina que posarà el focus en la gastronomia i la història vinculades al territori.
L'activitat de cloenda, titulada Sant Ignasi: menú sidreria a les coves del Cardener, comptarà també amb la participació del periodista Miquel Bonet Pinyol i de l'historiador Damià Amorós Albareda, i proposarà un recorregut gastronòmic inspirat en la tradició i el paisatge del Camí Ignasià.
Les jornades inclouran un total de vuit propostes culinàries guiades per cuiners i productors del territori. El programa començarà dissabte al matí amb el showcooking Àpats de pagès, a càrrec del cuiner Jordi Llobet Gómez i la divulgadora Maria Estruch Subirana. Posteriorment, els xefs del restaurant Can Patoi de Navarcles, Lluís Morell Torra i Bàrbara Esquirol Borràs, oferiran una mostra de la cuina que elaboren al seu establiment.
La jornada de dissabte continuarà amb un tast de cerveses manresanes amb The Goats Alternative Project i, a la tarda, amb una proposta culinària de la xef Carlota Claver, que presentarà plats elaborats amb productes de l'interior de Catalunya i d'Aragó seguint el recorregut del Camí Ignasià. El dia es tancarà amb maridatges de vins màgnums de la Denominació d'Origen Pla de Bages amb productes del mercat.
Diumenge, el xef navarrès Vicente Ursúa Soto tornarà a participar en les jornades amb el showcooking Saó, Camí i Memòria, després d'haver exhaurit entrades en l'edició anterior. La programació també inclourà un tast de vins de la DO Pla de Bages conduït per la sommelier Anna Castillo Poza.
Mercat de productors i visites gastronòmiques
Paral·lelament a les activitats culinàries, el claustre del Museu de Manresa acollirà un mercat de productors del Bages i dels territoris del Camí Ignasià, obert gratuïtament al públic. L'espai també comptarà amb un wine bar amb vins de la DO Pla de Bages, a càrrec de Setè Cel, i un gastrobar amb tastets del territori de la mà de Voci Restaurant.
Com a novetat, aquesta edició també inclourà visites guiades al Museu del Barroc de Catalunya explicades en clau gastronòmica.
Les Jornades Gastronòmiques del Camí Ignasià estan organitzades per Manresana d'Actius Turístics, Museus i Fires i l'Ajuntament de Manresa, amb el suport del Gremi d'Hoteleria i Turisme del Bages i el Consell Comarcal del Bages. Les inscripcions a les activitats es poden fer a través del web de Manresa Turisme.