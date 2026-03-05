El MoMa Espai Cultural acollirà divendres una conferència musicalitzada sobre Clara Schumann

Aquest divendres a partir de 2/4 de 7 de la tarda, el MoMa Espai Cultural de Manresa organitzarà una conferència musicalitzada dedicada a la figura de Clara Schumann, una de les personalitats més rellevants del romanticisme musical. L'activitat anirà a càrrec de Neus Consola i Anna Puigmartí, que combinaran explicació i música en directe per aprofundir en la trajectòria i el context històric de la compositora.
Una mirada a una figura clau del romanticisme
La proposta pretén acostar el públic a la vida i l'obra de Clara Schumann, una pianista i compositora considerada una de les figures més fascinants del romanticisme europeu. A més de la seva rellevància musical, la seva trajectòria vital destaca també pel paper que va jugar en un context social en què les dones tenien limitacions importants per desenvolupar una carrera artística.
Durant la conferència, les ponents presentaran diferents aspectes de la biografia de Schumann, des del seu entorn històric i artístic fins a l'impacte que va tenir la seva obra. Pianista virtuosa, compositora i mare de vuit fills, Clara Schumann va desenvolupar una carrera marcada per la passió per la música i per la voluntat de mantenir una activitat artística intensa al llarg de la seva vida.
L'activitat combinarà el relat biogràfic amb interpretacions musicals en directe, que permetran il·lustrar el context estètic i sonor del romanticisme. Aquesta fórmula busca oferir una experiència divulgativa i alhora artística, en què la música serveixi per entendre millor el moment històric i cultural en què va viure la compositora.
Una proposta que combina divulgació i interpretació musical
La sessió anirà a càrrec de Neus Consola i Anna Puigmartí, dues professionals amb trajectòries vinculades al món de la cultura i la música. Consola és llicenciada en Traducció i Interpretació i exerceix com a docent a l'Escola Oficial d'Idiomes, mentre que Puigmartí és pianista formada al Conservatori del Liceu de Barcelona.
En el cas de Puigmartí, la seva carrera artística s'ha desenvolupat en diversos àmbits. A més de la interpretació pianística, ha participat en projectes vinculats al teatre, la composició, el cant, la pedagogia, la fenomenologia i la direcció artística. També ha estat reconeguda en diversos concursos musicals al llarg de la seva trajectòria.
La combinació de l'explicació divulgativa amb la interpretació musical permetrà als assistents endinsar-se en la figura de Clara Schumann des de diferents perspectives: històrica, artística i emocional. L'objectiu és oferir una aproximació completa a una dona que va tenir un paper destacat en el panorama musical europeu del segle XIX.
Informació pràctica i inscripcions
La conferència musicalitzada tindrà lloc el divendres 6 de març, de 2/4 de 7 de la tarda a 8 del vespre, al MoMa Espai Cultural, situat al passatge del Ginjoler, 4. El preu de l'entrada és de 15 euros.
Les entrades es poden adquirir presencialment al mateix centre o bé a través de la seva pàgina web. L'aforament és limitat i l'organització respectarà l'ordre d'inscripció dels participants.