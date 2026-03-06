Althaia commemora el 8-M amb una exposició de Foto Art Manresa i la lectura d'un manifest

La Fundació Althaia s'ha sumat aquest divendres a la commemoració del Dia Internacional de les Dones amb diversos actes impulsats per la Comissió d'Igualtat i la representació social de la institució. Les activitats centrals han estat la inauguració d'una exposició fotogràfica a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa i la lectura d'un manifest als diferents edificis del centre sanitari.
L'exposició, titulada Essències. De la provocació a la recança, s'ha organitzat en col·laboració amb Foto Art Manresa i reuneix el treball de vuit fotògrafes vinculades a l'entitat. A través de diferents imatges, la mostra explora la identitat i la visió del món de diverses dones, amb una proposta visual que es complementa amb una cançó associada a cada sèrie fotogràfica.
La mostra forma part del programa del Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) i del Consell Municipal de la Dona de Manresa, i es podrà visitar al vestíbul de la planta 0 de l'Hospital Sant Joan de Déu fins al 27 de març.
Manifest pels drets de les dones
En el marc dels actes també s'ha llegit un manifest que posa el focus en els 50 anys de les primeres Jornades Catalanes de la Dona, una fita que va marcar un punt d'inflexió en la reivindicació dels drets de les dones a Catalunya. El text reconeix els avenços assolits durant aquestes dècades, però també reivindica la necessitat de continuar treballant per garantir la igualtat efectiva i erradicar qualsevol forma de discriminació.
Durant el matí, a més, al vestíbul de la planta -1 de l'hospital s'hi ha instal·lat la carpa Punt Lila de l'Ajuntament de Manresa, amb l'objectiu d'informar i sensibilitzar la ciutadania per prevenir actituds masclistes i comportaments sexistes en espais públics.
Aquest conjunt d'accions s'emmarca dins del Pla d'Igualtat d'Althaia, que la institució ha actualitzat recentment.