El Baxi Manresa cau contra el poder de Martinas Geben (95-97)

Quan el marcador assenyalava un 72-57 a mitjans del tercer quart semblava que el Baxi Manresa no tindria problemes per derrotar el Bàsquet Girona. Però a partir d'aquell moment la situació s'ha capgirat completament. Els bagencs s'han aturat mentre que el seu rival, punt a punt, han anat descomptant la diferència. Tot i mantenir-se al davant tot el darrer quart, els visitants han tingut la darrera pilota. Aquesta ha arribat a Martinas Geben que amb el bàsquet definitiu ha completat un partit sublim. La victòria s'ha escapat del Nou Congost malgrat un partit també immens de Retin Obasohan i bons minuts d'Álex Reyes, Agustín Ubal i Eli Brooks.
Eli Brooks, Retin Obasohan, Álex Reyes, Marcis Steinbergs i Grant Golden han estat els cinc jugadors titulars del Baxi Manresa. Derek Needham, Otis Livingston, Sergi Martínez, Nikola Maric i Juan Fernández han començat pel Bàsquet Girona. Golden ha començat el partit perdent dues pilotes i cometent dues personals en poc més d'un minut. El joc s'ha animat amb bones jugades dels dos equips. Brooks feia un primer tastet del què s'espera d'un jugador de la seva qualitat. El rebot tornava a crear problemes al cantó bagenc i donava segones oportunitats als gironins. El ritme no tenia un dominador clar. Però l'equip visitant sabia moure millor la pilota. Mindangas Susinskas ha marcat diferències amb dos triples gairebé seguits. Brooks ha tornat a la pista i s'ha mostrat molt encertat de cara a cistella. El Baxi Manresa ha acabat quatre punts per sota al primer quart (25-29).
La fortuna s'ha aliat amb els bagencs en una jugada molt embolicada que ha acabat amb un 3+1 de Louis Olinde i un posterior triple de Retin Obasohan que també ha tingut l'afegit del tir lliure. El Baxi Manresa vivia els seus millors moments. De nou, Olinde, en un dels seus millors partits de la temporada, era capaç de forçar un altre tir addicional tot i que aquest cop després d'un llançament de dos punts (40-35, minut 14). Ocampo ha fet tornar Golden a la pista. En una de les primeres accions, el nord-americà ha aconseguit anotar i treure personal al seu defensor. El tir addicionat també ha trobat xarxa. Poc a poc, els bagencs anaven incrementant la seva renda fins a un màxim de d'onze punts que han coincidit amb la mitja part (59-48).
Reyes ha tornat amb força després del descans amb dos triples consecutius. Obasohan també seguia amb el seu bon partit. Martinas Geben intentava que el seu equip no es despengés. El lituà ha fet un partit descomunal. Diego Ocampo administrava els seus minuts de temps mort i en demanava un quan el Bàsquet Girona s'ha situat a menys de deu punts (75-66, minut 25). El tècnic ha fet tornar Obasohan a la pista. Malgrat el retorn del belga, el Bàsquet Girona ha seguit retallant fins a situar l'empat al marcador. Brooks ha donat un mínim avantatge al Baxi Manresa amb un llançament de tres sobre el clàxon (81-78).
El Baxi Manresa ha trigat dos minuts en anotar els seus primers punts al darrer període. Tot i això, conservava un mínim avantatge. Els dos equips estaven espessos en atac. Una bona ratxa d'uns o altres podia ser decisiva. Reyes apareixia per sumar el seu quart triple de la nit (86-82, minut 34). Ubal delectava el públic amb una jugada plena d'intel·ligència. Però Geben i Livinston apareixien de nou al bàndol gironí per empatar (88-88, minut 37). A manca d'encert, l'emoció era la tònica dominant. Tots els jugadors es mostraven molt solidaris amb la resta de companys. Ferran Bassas, Steinbergs i Obasohan aconseguien bones accions que permetien el Baxi Manresa seguir mínimament al davant. Olinde no ha estat encertat en un llançament en què la pilota ha fet la corbata. Vildoza no ha desaprofitat l'ocasió per empatar a 95 a manca de 33 segons. Bassas no ha estat encertat en un llançament de tres punts. Quedava un atac al Bàsquet Girona que ha decidit esgotar el temps. La pilota ha arribat a Geben que ha completat un gran partit i ha donat la victòria al seu equip (95-97).
Incidències: Alfonso Olivares, Alberto Baena i Yasmina Alcaraz han xiulat el partit. Han eliminat Juan Fernández.