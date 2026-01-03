El Baxi Manresa sub22 s'ensorra al tram final i perd amb contundència contra el Reial Madrid (57-83)

El Baxi Manresa sub22 ha encaixat una derrota contundent contra el Reial Madrid a la Lliga U (57-83) en un partit que tenia ben encarrilat fins a la mitja part. Un molt mal tercer quart i, sobretot, un últim període en què només ha anotat tres punts han acabat decidint el duel a favor dels madrilenys. Amb la derrota, els manresans acaben la fase regular sisens i hauran de jugar el play-in per mantenir-se al grup A de la Lliga U.
Bon inici i domini fins al descans
El conjunt manresà ha sortit amb bon to i ha imposat el seu ritme des dels primers minuts. El Baxi Manresa sub22 s'ha avançat ja al primer quart, que ha tancat amb un ajustat 20-17, mostrant solidesa defensiva i encert ofensiu.
Amb el pas dels minuts, els locals han aconseguit ampliar l'avantatge, controlant el joc i trobant bones situacions d'anotació. Aquesta dinàmica positiva s'ha mantingut durant el segon quart, fins a arribar al descans amb un marcador favorable de 46-39, que feia pensar en un partit ben encaminat.
Reacció visitant després dels vestidors
La tornada dels vestidors ha canviat el guió del partit. El Reial Madrid ha incrementat la intensitat, especialment en defensa, i ha començat a reduir diferències davant un Baxi Manresa que ha perdut fluïdesa en atac.
El tercer quart ha estat clau per al canvi de dinàmica. Els madrilenys han capgirat el marcador i han tancat el període ja per davant, 54-58, deixant el partit obert però amb sensacions cada cop més favorables als visitants.
Un últim quart per oblidar
La desfeta manresana s'ha consumat en els darrers deu minuts. El Baxi Manresa sub22 ha protagonitzat un últim quart molt deficient en atac, en què només ha estat capaç d'anotar tres punts. Aquesta manca d'encert ha estat aprofitada pel Reial Madrid, que ha ampliat progressivament la diferència fins al 57-83 final.
Apunts individuals i retorn destacat
En l'apartat individual, Ludvik Bergseng ha estat el jugador més valorat del Baxi Manresa amb 9 punts i 6 rebots, mentre que Guillem Napler ha estat el màxim anotador de l'equip amb 11 punts.
L'única nota positiva del partit ha estat el retorn de Max Gaspà, que ha pogut disputar 19 minuts després de superar una lesió, en el seu procés de posada a punt per tornar al primer equip.