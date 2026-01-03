03 de gener de 2026

Esports

Eli Brooks pateix un edema articular al genoll

El Baxi Manresa no informa de cap període de baixa

Publicat el 03 de gener de 2026 a les 20:28

El Baxi Manresa ha comunicat a través de les xarxes socials que el base Eli Brooks pateix un edema articular al genoll. El nord-americà ja fa dies que arrossega unes molèsties que es van fer més evidents durant el duel contra el Bàsquet Girona i que li van impedir disputar els minuts decisius. Diego Ocampo ja va anunciar que Brooks no viatjaria a València i que la lesió no tenia bona pinta .

El club manresà no ha comunicat cap període de baixa i es limita a comunicar que "l'evolució marcarà el seu retorn a les pistes". Fonts consultades per NacióManresa informen que hi ha diversos graus de la lesió que pateix Brooks. El més lleu pot comportar una baixa d'entre una i tres setmanes que es poden incrementar fins a diversos mesos si es tracta d'afectacions més greus.

