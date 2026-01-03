El Baxi Manresa ha comunicat a través de les xarxes socials que el base Eli Brooks pateix un edema articular al genoll. El nord-americà ja fa dies que arrossega unes molèsties que es van fer més evidents durant el duel contra el Bàsquet Girona i que li van impedir disputar els minuts decisius. Diego Ocampo ja va anunciar que Brooks no viatjaria a València i que la lesió no tenia bona pinta .\r\n\r\nEl club manresà no ha comunicat cap període de baixa i es limita a comunicar que "l'evolució marcarà el seu retorn a les pistes". Fonts consultades per NacióManresa informen que hi ha diversos graus de la lesió que pateix Brooks. El més lleu pot comportar una baixa d'entre una i tres setmanes que es poden incrementar fins a diversos mesos si es tracta d'afectacions més greus.\r\n